Vhong charmed by Kim’s beauty

NABIGHANI raw si Vhong Navarro sa kagandahan ng kanyang leading lady sa pelikulang “Mang Kepweng Returns” na si Kim Domingo.

Natanong tuloy namin si Vhong sa presscon ng “Mang Kepweng Returns” kung pinagpantasyahan niya ba si Kim, na tinaguriang Pantasya ng Bayan? “Ako po ay isang tao lamang na humahanga po sa kagandahan ng mga kababaihan. At hangga’t maaari po ay hanggang tingin na lamang tayo. Humanga po tayo sa kanyang kagandahan,” sabi ni Vhong.



Maganda ang naging karanasan ni Vhong sa pakikipagtrabaho kay Kim kahit first time lang niya itong makatambal. “Ako, wala rin pong masabi sa kanya, napakapropesyunal po, on time dumating sa set. Kumbaga kahit ano pong ipagawa ni direk GB (Sampedro) ay talaga pong ginagawa niya. Saludo po ako kay Kim pagdating po sa trabaho. Noong nagsu-shooting po kami, maganda po ang naging experience ko sa kanya.”

Thankful lang si Vhong sa “Mang Kepweng Returns” dahil bilang isang Kapamilya ay nagawa niyang makatrabaho ang mga artista mula sa ibang TV networks gaya ni Kim na isang Kapuso.

Nagkaroon ba sila ng kissing scene ni Kim sa pelikula? “Ayaw po ng parents ko,” biro ni Vhong. “Pero ako po’y sumunod lamang sa script at sa aking magaling na direktor na katabi ko. Kailangan po sa eksena. Meron po, opo.”

Paano niya ide-describe ang eksena nilang ito? Nag-usap ba sila ni Kim bago gawin ang kissing scene? “Sabi ko lang po sa kanya, yung labi ko po masyadong malambot. Wow, nagbuhat ng sariling bangko. Natural lang po, kumbaga kung ano lang yung nasa script, kung ano po yung nasa eksena, iyon lang naman po yung ginawa namin.”

Kumusta naman yung halikan nila ni Kim? “Okay naman po siya, nakapag-move on naman po kami. Ako po, steady lang po,” natatawang sabi ni Vhong.

Bukod kina Vhong at Kim, kasama rin sa cast sina Jaclyn Jose, Louise de los Reyes, Sunshine Cruz, Juancho Triviño, James Blanco, Pen Medina, Valeen Montenegro, Jhong Hilario, Jackie Rice, Jobert Austria, Alex Calleja, Balang, Josh de Guzman, Chun Sa, Tuko, at marami pang iba. Mula sa Cineko Production at Viva Films, ang “Mang Kepweng Returns” ay ipalalabas sa mga sinehan nationwide simula sa Jan. 4, 2017. (GLEN P. SIBONGA)

Related

comments