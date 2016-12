36 permanente na sa trabaho

TANAUAN, BATANGAS (PIA) – Binigyan ng Pamahalaang Lungsod ng Tanauan ng permanenteng posisyon ang may 36 na job order employees noong Disyembre 20.



Ang 67 mga bagong regular na kawaning ito ay kabilang sa mahigit 100 job order personnel ng lokal na pamahalaan na nagsilbi na ng siyam na taon pataas.

Ang hakbang na ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtugon ng Sangguniang Panglunsod at pagpapasa ng City Ordinance No. 2016-17 o mas kilala na “An Ordinance Creating Permanent and Coterminus Positions in Various Offices of the City Government of Tanauan”.

Related

comments