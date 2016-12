Claudine may pasabog na naman

TWO years old na ang lovechild nina Ara Mina at Bulacan, Bulacan Mayor Patrick Meneses. Two years na rin silang hiwalay. Pero kahit hindi nag-work ang kanilang relasyon, civil pa rin sila sa isa’t isa.

Noong 2nd birthday celebration ng anak nilang si Amanda Gabrielle (Mandy for short), magkatulong sina Ara at Mayor Patrick sa pag-asikaso sa well-wishers ng kanilang unica hija. Para silang happy family.



Nanghihinayang ang close friends ng estranged unmarried couple na hindi sila nagkatuluyan. Isang malaking palaisipan kung bakit iniwan ni Mayor Patrick si Ara. Parehong ayaw magsalita ng dalawa sa totoong dahilan ng kanilang hiwalayan.

Hoping pa rin si Ara na babalikan siya ni Mayor Patrick. Two years na siyang single. Gusto sana niyang magkaanak pa uli na si Mayor Patrick pa rin ang tatay.

Mukhang wala naman itong effort para makipagbalikan kay Ara. If after one or two years at wala pa ring ganap between them, ani Ara, baka it’s time for her na humanap na ng makakapartner in life.

Friends lang?

For now, super friends lang sila, ang press release ni Jean Garcia tungkol sa estado ng relasyon nila ni Parañaque Councilor Jomari Yllana na ex-boyfriend ni Ara Mina.

May mga sighting kina Jean at Jomari na magka-holding hands pa sila. Pero wala raw ibig sabihin ’yun, ayon pa kay Jean. Sa Christmas party ng mga konsehal sa Parañaque, kasama ni Jomari si Jean.

Wala naming masama sakaling maging “sila” (o “sila” na) dahil pareho naman silang single. Hindi naman nagkakalayo ang kanilang edad. Forty something si Jean, late 30s or nasa 40s na rin si Jomari.

Kahit lola na si Jean, glamorous grand mother siya sa apo niya sa anak niyang si Jennica Garcia at son-in law na si Alwyn Uytingco.

Pasabog

May pasabog daw si Claudine Barretto ngayong Bagong Taon. Ano kaya ’yun? Bago mag-Pasko ay may post siya sa social media. Galit na galit na naman siya sa estranged husband niyang si Raymart Santiago and his family.

Hindi pa raw kasi nagso-sorry ang mga ito sa diumano’y pananakit ng isang pamangkin ni Raymart sa anak nilang si Santino. Katatapos lang ng Pasko at sana naman ay nagbago nang isip si Claudine at hindi na niya itutuloy ang kanyang pasabog. Peace nalang sana for her at ng Santiago family. Move on and be happy nalang sa pagsalubong ng 2017. Pwede kaya?

