Jennylyn tanggap ng pamilya ni Dennis

FOR sure, magkasama na naman sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado sa pagsalubong ng Bagong Taon. Last Christmas eve ay sa bahay nina Dennis nag-Noche Buena si Jen kasama ang anak niyang si Alex Jazz.

Family member na ang turing ng mga Ho (tunay na apelyido ni Dennis) kay Jen at tanggap din ng mga ito ang anak niya kay Patrick Garcia. Nasa abroad ang biological estranged parents ni Jen. Namatay a few months ago ang adoptive mother niyang si mommy Lydia at namayapa na rin a few years ago ang adoptive father niya, kaya wala nang pamilya si Jen. Sila na lang ng anak niyang si Alex Jazz ang magkasama.



’Buti na lang, andiyan si Dennis na nakasuporta kay Jen since namatay ang kanyang mommy Lydia. Kahit papaano’y naiibsan ang kalungkutan ni Jen. ’Andyan din ang pamilya ni Dennis na tanggap si Jen bilang future daughter-in-law.

Sooner or later na kaya ’yun?

Happiest Christmas

Happiest Christmas ever this year ni Alden Richards. Sa bagong bahay niya somewhere sa Laguna siya nag-celebrate ng Pasko kasama ang mga mahal niya sa buhay.

Nagkaroon din siya ng time maka-bonding ang ilan sa kanyang close friends (showbiz and non-showbiz). Noong Christmas break niya, nag-mountain climbing sila sa Mt. Talamitan sa Nasugbu, Batangas. Nakasama ni Alden sina Kristoffer Martin, Bea Binene, Rodjun Cruz, among his showbiz friends.

Sa gaganaping GMA7 New Year countdown, “Lipad 2017,” sa Dec. 31 sa SM Mall of Asia, host si Alden, along with Jullie Anne San Jose, Betong Sumaya, and Andrea Torres. Magpe-perform naman ang ibang kapuwa nila Kapuso stars bilang pagsalubong sa Bagong Taon.

Huwag nang gawing isyu ng AlDub fans ang pagsasama nina Alden at Jullie Anne. Bakit daw hindi isinama si Maine Mendoza para mag-host?

Magkasama naman sina Alden at Maine sa teleseryeng “Destined to Be Yours” na mapapanood sa February next year. Ani Alden, parang naninibago siya dahil huli siyang napanood sa mini-series na “Ilustrado.”

Patama?

As of presstime (Dec. 28), wala pa ring sagot si Angel Locsin sa ipinost ni Jessy Mendiola sa social media tungkol sa isang babaeng naka-wig. Feeling ng fans ni Angel, patama ’yun sa kanilang idolo dahil diumano’y nalalagas ang buhok nito, kaya naka-wig.

Tila dahil daw ’yun sa hair treatment na ginawa kay Angel.

Ang katwiran ni Jessy, itsura raw ’yun ng international singer na si Sia sa music video nito ng kantang “The Greatest.” Well…

Related

comments