Romanian huli sa cloned ATM cards

Isang Romanian ang dinakip ng mga pulis habang nagwi-withdraw ng pera sa ATM machine booth ng isang bangko gamit ang cloned credit cards at ATM cards.



Kinilala ng police ang suspect na si Mustafa Ghiocan, 26, isang turista na pansamantalang tumitigil sa isang hotel sa Burgos Street, Poblacion.

Sinabi ni SPO2 Alijandro Divalid ng Station Investigation and Detective management Branch na nadakip ang suspect sa Bank of the Philippine Islands ATM machine booth sa Salcedo St., Legaspi Villlage, habang kumukuha ng pera.

