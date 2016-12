Valeen wants parents to accept her boyfriend

HINDI itinago ng “Sunday PinaSaya” host na si Valeen Montenegro ang hindi pagtanggap ng parents niya sa kanyang boyfriend of seven years na si Selu Lozano.

Ayon kay Valeen, nahihirapan daw siyang ipaintindi sa kanyang mga magulang na mahal niya ang kanyang boyfriend.

“Ako kasi ang bunso at kahit naman sino ang ma-ging boyfriend ko before, parang ang hirap nilang tanggapin.



“That’s why kahit na may mga special occasion sa bahay namin like Christmas, hindi ko ma-invite ang boyfriend ko, kasi baka magkaroon ng awkward feeling with my parents.

“I’m already 26-years old at nasa tamang edad na ako. Matanggap na nila sana ang lalakeng mahal ko,” emote pa ni Valeen.

Isang fitness trainer and football player ang boyfriend ni Valeen na si Selu. Kuwento pa niya na hindi niya type si Selu at hindi niya ito pinapansin kahit magkapitbahay sila.

“Never kaming naging friends talaga kahit neighbors kami. As in mga bata pa lang kami, dedmahan na.

“Nagkaroon lang kami ng chance to get to know one another dahil sa pinsan ko who plays football.

“Ako kasi ang chaperone ng cousin ko kapag naglalaro siya. Nagkataon si Selu, he’s also a football player and he teaches the sport as well.

“Doon na lang kami nagkakilala nang husto. Kasi sporty person din ako.

“We dated pero mostly, we work out sa gym. Naging gym buddies kami.”

Hindi raw matandaan ni Valeen kung paano siya niligawan ni Selu at napasagot siya nito.

“Parang hindi naman niya ako yata niligawan!” tawa pa niya.

“Sa totoo lang, wala akong maalala kung paano siya nanligaw talaga.

“Basta parang naging kami na lang.

“Hindi naman yata uso sa mga tulad nila ang ligaw-ligaw, ’di ba?”

Older by five years ang boyfriend ni Valeen, pero age doesn’t matter daw dahil ang importante ay ’yung genuine love nila para sa isa’t isa.

Kasama pala si Valeen sa pelikulang “Mang Kepweng Returns” na pinagbibidahan ni Vhong Navarro. (RUEL J. MENDOZA)

