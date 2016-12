New Year Racefest

RACES today at Santa Ana Park, dubbed as the New Year’ Eve Racing Festival, start at 12 high noon and is expected to be over by 6 pm. Tama lamang para makapag handa tayo sa pagsalubong sa pagpasok ng bagong taon.

We have 12 races today na kinapapalooban ng three sets ng WTA, at two sets each naman ng Pick-6, Pick-5 at Pick-4 aside of course from the usual exotic events.



Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko, habang isinusulat ko ito pero alam kong magbabago ito para magbago pag nagsimula na ang mga karera… para bagong gamot ang karera sa akin… heh heh heh..

Anyway sa mga di nakadalo sa pakarera ng San Lazaro noong Huwebes, ang WTA covering Races 1 to 7, ay nagbigay pa ng magandang P55,753.80 para sa holders ng 52 winning ticket, the Pick-6 (R3-8) naman ay P2,428.20 at ang Pick-4 (R5-8) ay P255.

Ang panalo rito from Races 1 to 8 ayon sa pagkakasunud-sunod ay Dream Of Mine, Airborne Magic, Yes Kitty Captain Of The Sea, Magdapio, St. Suswa, Isa Pa Isa Pa at Blue Berry or combinations 9-1-7-5-2-2-6-6.

So there, See You Guys at Samson’s Billiard OTB and at Obel Dela Paz Momay’s Carinderia OTB… Good Luck!!!

(Johnny Decena)

