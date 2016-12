‘Pambansang Abs’ gets first big break in new serye

ISA si Jak Roberto sa masasabing breakout stars ng Kapuso network.

Tawag kay Jak ngayon sa social media ay “Pambansang Abs” dahil sa kanyang perfectly chiseled abdominal muscles na laging nakikita sa shows niyang “Dear Uge” at “Bubble Gang.”

In 2017, hindi na “one of those” na lang si Jak dahil isa siya sa apat na leading men ng Kapuso Teen Queen na si Barbie Forteza sa aabangan na rom-com teleseryeng “Meant to Be.”



Gaganap si Jak bilang torpeng manliligaw ni Barbie sa naturang teleserye. Mga makakalaban niya sa pagtingin kay Barbie ay sina Ken Chan, Ivan Dorschner at Addy Raj.

Natupad ang wish ni Jak na maging leading man pagkatapos ng kanyang supporting roles sa shows ng GMA-7 tulad ng “With a Smile,” “Cielo de Angelina,” “Pepito Manaloto,” “Ilustrado,” “The Half Sisters,” “Hanggang Makita Kang Muli,” “Usapang Real Love,” “Dear Uge” at “Bubble Gang.”

Sinubukan rin ni Jak na maging singer via the trio na 3LOGY with Jeric Gonzales and Abel Estanislao. Pero nabuwag na ang grupo nilang iyon.

First time ding magkaroon ng show si Jak sa primetime block ng GMA-7.

“Primetime ito, first time kong mag-lead role bilang isa sa mga leading men ni Barbie Forteza, sobrang saya. Hindi ko ma-express ‘yung feeling ko ngayon.

“Sabi ko nga, hindi pa nagsi-sink in. Pero ngayon talaga sobrang cloud nine ‘yung pakiramdam ko,” ngiti pa ni Jak.

Maipapakita na raw ni Jak ang mga natutunan niya sa pag-arte at hindi lang ang magandang katawan niya.

“Finally, ito na, mabibigyan na ako ng chance para maipakita kung ano’ng meron ako bilang actor. So, hindi lang ‘yung parang… nakilala ako kasi lagi akong nagta-topless sa shows na ‘Dear Uge’ at ‘Bubble Gang.’

“This time mapapakita ko na kung ano’ng kaya ko pagdating sa pag-arte,” pagtapos pa ni Jak Roberto. (RUEL J. MENDOZA)

