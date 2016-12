Uge bumabawi nang todo sa lovelife

DAHIL sa social media, madali para sa showbiz reporters maghanap ng balita tungkol sa showbiz personalities. Sila na mismo ang nagpo-post ng mga kaganapan sa kanila, kung nasaan sila at kung sino ang kanilang kasama.

Nagbakasyon sa Phuket, Thailand si Lovi Poe kasama ang Fil-French boyfriend na si Chris Johnson. Doon nila sasalubungin ang Bagong Taon.

Si Solenn Heussaff ay nagpunta sa Palawan minus her husband Nico Bolzico. Nasa Argentina ito at doon nag-Pasko with his family. Bakit kaya hindi sumama si Solenn at mas pinili pa niyang magbakasyon sa Palawan? First Christmas pa naman nila bilang mag-asawa.



Sinundan naman ng brother niyang si Erwan Heussaff si Anne Curtis sa Melbourne, Australia kung saan ito nag-Christmas with her family.

Sa isang interbyu kay Anne, sinabi niyang wala pa silang definite date kung kailan sila magpapakasal ni Erwan. Baka raw late 2017.

Sino kaya sa kanila ni Coleen Garcia ang mauunang magpakasal? Engaged na rin ito kay Billy Crawford.

Bumabawi

Bumabawi nang todo-todo si Eugene Domingo sa kanyang lovelife. Ang tagal niya kasing naghintay (o naghanap?) ng mamahalin at magmamahal sa kanya. Siya pa ang nagpunta sa Europe para magkita sila ng Italian boyfriend niyang si Danilo B. Doon nag-Pasko ang comedienne with his family.

Nag-post pa si Eugene sa social media ng magkasamang photo nila ng kanyang lovey-dovey. Ang ganda ng ngiti ni Eugene at may ningning ang kanyang mga mata.

Halatang super in love. Sana nga’y natagpuan na niya ang kanyang forever gaya ng sinabi niya noong presscon. Aniya, “I found my forever!”

Special

Abangan ang “GMA New Year Countdown: Lipad sa Bagong Taon” na magsisimula at 10 p.m. tonight sa SM Mall of Asia Seaside Boulevard. Hosted by Alden Richards, Jullie Anne San Jose, Andrea Torres at Betong Sumaya.

May one of a kind production number si Dingdong Dantes. Bukod sa performances ng ibang Kapuso stars, meron ding fireworks display, sabay sa pagdiriwang sa Cebu. Pwedeng mag-post ng greetings at selfies gamit ang hashtag#Kapuso 2017.

Carry

Sa Japan nag-Christmas vacation si Maine Mendoza with her family. Nag-post siya ng kanyang picture sa social media na kamukha niya si Alicia Keys. Bukod sa witty captions, agaw-pansin ang naglalakihan niyang hoop earrings with matching turban na OOTD niya.

Umani ito ng libu-libong likes. Carry naman ni Maine ang fashion sense ng international singer. Hindi kataka-takang kinikilala na siya ngayon sa fashion industry.

