Eugene spends the holidays with Italian ‘soulmate’

LUMIPAD papuntang bansang Italy ang award-winning comedienne na si Eugene Domingo para doon mag-spend ng Christmas at New Year kapiling ang kanyang rumored Italian boyfriend named Danilo.

Tinapos lang ni Uge ang kanyang mga commitment dito sa Pilipinas bago siya nagbakasyon grande kasama ang lalakeng tinatawag niyang kanyang “soulmate”.



Kabilang sa mga tinapos na trabaho ni Uge ay ang taping ng weekly show niyang “Dear Uge” at ang promotion ng kanyang Metro Manila Film Festival official entry na “Ang Babae sa Septic Tank 2 #ForeverIsNotEnough” kung saan kasama niya sina Jericho Rosales, Joel Torre, Kean Cipriano, Cai Cortez at Khalil Ramos.

Sa Europe naisipan ni Uge na i-spend ang kanyang Christmas and New Year para raw mas makilala pa niya si Danilo at ang pamilya nito.

Nagkakilala sila sa isang international film festival event. Sinusundan na raw ni Danilo ang career ni Uge ever since napanood daw nito ang pelikulang “Ang Babae sa Septic Tank” noong 2011.

“May silbi naman pala ang pagpunta-punta ko sa film festivals na ’yan. Doon ko pala makikilala ang aking soul mate,” ngiti pa niya.

Hindi naman nagdamot si Uge sa pag-share ng hitsura ng kanyang boyfriend at pati na ang pamilya nito sa Italy.

Sa pamamagitan ng social media ay nag-share si Uge ng short video kung saan kasama pa niyang bumati si Danilo ng Merry Christmas sa kanyang mga fans.

“Merry Christmas to all with #love and lots of #gratitude,” sey pa ni Uge sa Instagram video.

“Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nanood ng Ang Babae sa Septic Tank 2 #ForeverIsNotEnough. Pumunta na po kayo sa mga sinehan. Let’s support MMFF. It’s super kilig, it’s super funny at mag-e-enjoy kayo sa Ang Babae sa Septic Tank 2. Thank you!”

Tungkol naman sa labanan sa best actress ng MMFF, ayaw isipin ni Uge ang awards dahil mas gusto niyang kumita ang pelikula nila. (RUEL J. MENDOZA)

Related

comments