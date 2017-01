Oras ng trabaho sa Kidapawan, pinahaba

KIDAPAWAN CITY, North Cobatato (PIA) – Mas pinahaba ang oras na bukas ang mga tanggapan sa City Hall ng Kidapawan lalung lalo na ang mga sangkot sa pagkuha ng bago o pag-renew ng mga business permit at mga lisensiya.

Bukas din ang Business Permits and Licensing Office at mga katuwang na tanggapan maging Sabado, Linggo at holiday.



Mula Lunes hanggang Biyernes bukas ang BPLO at ang City Hall mula alas-otso ng umaga hanggang alas-otso ng gabi.

Samantalang sa Sabado, Linggo at sakaling may holiday bukas sila mula alas-otso ng umaga hanggang alas-singko ng hapon.

Magpapatuloy ang ganitong schedule hanggang sa Enero 20.

Ayon kay City Mayor Joseph Evangelista, sadya nilang pinalawig ang oras at araw ng serbisyo upang mapadali ang pagproseso ng mga business permit at lisensya.

Samantala, ayon sa BPLO, matatapos ang pagproseso ng mga papeles ng isa hanggang tatlong araw, depende sa kahandaan ng negosyante na magsumite ng mga kailangang dokumento.

