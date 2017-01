Happy New Year

Nais ko munang bumati ng “Masaganang Bagong Taon’’ sa bayang karerista dito sa masigla at manaka-nakay masalimuot ngunit masiglang daigdig nating mga kareristas.

Biglang sumagi sa isipan ko ang mga dati kong kabarkada, dito na sina Jessy “Bong’’ Lapuz na ngayoy sikat na sikat na, Johnny Tan, Ben Ancheta, Sonny Arevalo at iba pa.



At 88 years “young’’, alam nyo ban a 1934 ay nakapasok na ako sa karerahan ng MJC at una kami ni Itay na nakadalo sa unang pakarera ng Santa Ana nang magbukas ito noong 1937.

Ganyang “Kabagsik’’ ang pagmamahal ko sa karera ng mga kabayo. Ang mga hinete panuorin sina Torkuato, Escasinas Saturino, Tonno, to name a few at ang mga paborito kong kabayo ay sina Pendita at Rainbow dahil may nakatawang storya ang mga tuwing nag pangita sa isang labanan.

Huwag kayo maniwala sa kasabihang pag may kagalit ka raw, turuan mo ng karera at nakabawi kana. Napasarap pong libangan ang larung kung inyong matuturuan!

Back to the races t Metro Turf this weekend, tuloy-tuloy ang 2017 “Philracom – MMTCI New Year Racing Festival this weekend Ten Races today and 12 Races tomorrow.”

Sa mga di nakapagkarera kahapon ( Huwebes) at San Ana, ang WTA ay nagbigay ng premyong P30,073.40 at ang Pick-6 ay P8,916.00

Nagsipanalo rito from Race 1 to 8, respectively ay ang Lollipop, Peypaluc, Swing Vote, Homagad Island, Mag Nolia’s Classic, Tito Gene, Oyster Perpetual, at Oh Neng or cmbinations 4-10-5-4-6-6-5-8.

So there, See You Guys at Samson’s Billiard OTB and at Obel Dela Paz Momay’s Carinderia OTB… Good Luck!!!

(Johnny Decena)

