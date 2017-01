Iya: Happy wife, happy life

EVERYDAY is Mother’s Day for Iya Villania, ayon sa husband niyang si Drew Arellano. Saludo si Drew sa kanyang wife bilang nanay ng anak nilang si Baby Primo. “She’s working great as a mom,” ani Drew.

Happy wife, happy life for Iya na larawan talaga ng isang kuntentong asawa’t ina.



Aniya, isinasama niya si Baby Primo sa taping ng bagong game show nila ni Drew, “People vs. The Stars.” “Ayokong masanay siyang wala ako,” she said. Kasama nga nila noong presscon si Baby Primo na sobrang cute.

Supportive husband si Drew na kapag wala si Iya, siya ang nagpapalit ng diapers ng kanilang baby. Kinakarga, ipinaghehele at kinakantahan niya pag umiiyak ang bagets.

First time magkasama bilang game show hosts sina Drew at Iya. “This is a new challenge for us,” ani Drew. “Original concept. We’re having so much fun.”

“This is the first time I will be hosting this kind of show na makulit at entertaining. Parang rest ko whenever I am not on my ‘mommy duties’ kay Primo. It’s as if I don’t work. Plus kasama ko pa ang asawa ko. So ’yung fun ’andun talaga,” sabi naman ni Iya.

Simula Jan. 15, every Sunday afternoon, 5 to 6 p.m., mapapanood ang “People vs. The Stars” sa GMA. Mga Kapuso celebrities ang maglalaro at sa pilot telecast ay sina Alden Richards, Kristoffer Martin at Derrick Monasterio ang guests. So, abangan n’yo ang kulitan nila kina Drew at Iya.

For the love

Hindi naman pinilit ni Liza Soberano si Enrique Gil na regaluhan siya ng expensive Chanel Boy bag noong birthday niya. May nag-comment sa social media na bad influence raw si Liza dahil sana raw ay mas bigyan ng mga kabataan ngayon ang mga bagay na hindi nabibili.

Post ni Liza sa social media, naiyak siya dahil sa love at effort ni Enrique na hanapin ang naturang brand ng bag.

Sobrang na-appreciate niya ’yun. Kung siya lang kasi, hindi niya afford bilhin ’yun dahil priority niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya dahil siya ang breadwinner, ayon kay Liza.

Pinag-aagawan

Haba naman ng hair ni Sanya Lopez. Pinag-aagawan siya ng dalawang lalaki. Pero sa fantaseryeng “Encantadia” lang ’yun. Yes, pinag-aagawan si Sanya (bilang Danaya) nina Aquil (Rocco Nacino) at (Muros) Carlo Gonzales.

Sino kaya ang matimbang sa puso ni Danaya? Tutok lang sa mga kaganapan sa “Encantadia” pagkatapos ng “24 Oras” sa GMA7.

