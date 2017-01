Manilyn thankful for her 20-year marriage

ALL smiles si Manilyn Reynes dahil tumagal na ng 20 years ang pagsasama nila ng kanyang mister na si Aljon Jimenez.

Mane and Aljon are blessed with three kids at kinasal sila noong 1996 sa isang simpleng ceremony sa Reno, Nevada.

Kumpara sa mga kasabayan ni Mane na sina Sheryl Cruz at Tina Paner, parehong hiwalay na sa kanilang mga asawa ang dalawa at tig-isang anak lang meron sila.



Ayon kay Mane, hindi raw sila perfect showbiz couple ni Aljon. May mga pagkakataong nag-aaway rin daw sila.

Si Aljon din kasi ang tumatayong business and personal manager ni Manilyn.

“Hindi kami perfect couple. Dumaan din kami sa mga away-away.

“Pero dahil pareho kaming madadasalin, naayos namin agad ang anumang problema sa samahan namin.

“Naging strong lang kaming dalawa dahil tatlo na ang anak namin.

“Tsaka Aljon and I started as best friends bago kami nagkaroon ng relasyon and we eventually ended up as husband and wife,” ngiti pa niya.

Ilang years na raw gustong pagsamahin sina Mane, Sheryl at Tina sa isang project pero laging hindi natutuloy.

Sa wakas ay nagkasama na rin ang tatlo (na nakilalang Triplets noong “That’s Entertaiment” days nila) sa bagong primetime teleserye ng GMA-7 na “Meant to Be.”

Sa naturang teleserye ay mga singers din ang roles nila na nagkahiwalay dahil sa mga personal nilang problema.

“Ilang years na nila kaming gustong pagsamahin, mapa-concert, mapa-TV show or movies. Laging hindi natutuloy kasi wala ’yung isa.

“Ngayon, milagro na nabuo kami at magkasama pa sa isang teleserye.

“Meant to be na magsama ulit kami nila She at Tina.

“It feels good na after more than 20 years, we are still friends at nagkakatugma pa rin ang mga boses namin kapag kumakanta kami!” pagtapos pa ni Manilyn Reynes. (Ruel J. Mendoza)

