May family feud ba, Aljur?

KAKAIBANG surprise birthday greetings ang ginawa ni Anne Curtis sa fiancé niyang si Erwan Heussaff noong 30th birthday nito on Jan. 10. Kasama si Solenn Heussaff (Erwan’s sister) at ilang close friends, pinuntahan ni Anne si Erwan sa bedroom nito habang natutulog.

May dalang chocolate cake si Anne na puno ng maraming kandilang nakasindi. Sa ipinost ni Solenn na video sa social media, kinantahan nila si Erwan ng birthday song at tinapunan ng cake sa mukha na ikinagising nito.



Nilagyan ni Solenn ng hashtag na #Dirty30. Iba rin ang trip ng “Encantadia” star. May caption naman si Anne na “Little surprise salubong for the love of my life. Gotcha! Happy 30th birthday Mon Amour. Je t’aime.”

Next month naman ang 32nd (or 33rd?) birthday ni Anne. Ano naman kaya ang sorpresa sa kanya ni Erwan? Inaabangan na rin ang announcement ng kanilang kasal. This year kaya? Or next year pa?

Confident

Confident si Maxine Medina na mananalo siyang Miss Universe sa coronation night on Jan. 30. Sinabi niya ito sa isang TV interview. Sana nga’y manalo si Maxine at matulad siya kay Pia Wurtzbach.

Matatandaang nag-post si Pia sa social media ng “Kalma lang guys.Babawi tayo.” Ito’y matapos matalo si Senator Manny Pacquiao sa isang boxing bout.

Na-bash si Pia dahil sa post niya. Eh, nag-win siyang Miss Universe 2015, kaya nakabawi siya. Good luck kay Maxine na sana nga’y masungkit ang koronang Ms. U 2016.

Recording artist na

Matapos ang stint niya sa “Encantadia,” abala naman si Migo Adecer, “Starstruck 6” Male Ultimate Survivor, sa recording ng mga kanta para sa kanyang extended play (EP) album under GMA Records.

Dalawa ang original compositions ni Migo, “I Long to Ask You” at “Overtakes Me.” Ang iba’y revival songs. Ang EP album ay naglalaman ng less than eight songs or tracks.

Ani Migo, excited siya dahil bahagi ng album ang dalawang original compositions niya. Maraming millennials daw ang makaka-relate.

Isyu

May isyu ba si Aljur Abrenica sa kanyang pamilya? Hindi pala siya nakasama ng mga ito nitong nakaraang Holiday season. Bumukod na siya ng tirahan at nagsasarili na siya sa pina-renovate niyang bahay somewhere sa QC.

Dati’y super close si Aljur sa kanyang pamilya. Pinalipas niya ang Pasko at Bagong Taon at natiis niyang hindi makasama ang mga ito. Bakit kaya? How sad. Ano’ng nangyari?

