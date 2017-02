Elmo Magalona, Great Pretender?

Palaisipan kung sino ang mystery guy na sobrang hate ni Jenine Desiderio sa post niya sa social media. Ayaw niya ito for her daughter Janella Salvador dahil mapagpanggap daw.

Hindi ito pinangalanan ni Jenine dahil masisira raw ito. Baka raw mag-deny pa. Pero may mga hawak daw siyang ebidensiya sakaling mag-deny ito.



Si Elmo Magalona ang pinaghihinalaang tinutukoy ni Jenine. As of presstime, no reaction si Elmo, maging ang kanyang mommy Pia Magalona.

Bakit nga naman magre-react kung blind item ang tweet ni Jenine? What if, si Elmo nga? Lumabas din kaya ang pagiging over protective mother ni Pia sa kanyang anak?

Excited

Inunahan ni Inah de Belen ang GMA sa pag-announce sa pagpasok niya sa “Encantadia.” Nag-post si Inah sa social media na may hawak siyang malaking wooden stick na may caption na: “Abangan siya sa Encantadia. Malapit na.”

From what we gathered, gaganap si Inah bilang Deshna, ang anak ni Lila Sari (Diana Zubiri). Kinupkop siya ni Helgad (Winwyn Marquez) na pinangalanan siyang Luna.

Nagte-training na si Inah para sa fight scenes niya sa “Encantadia.” Unang project niya sa GMA ang “Oh, My Mama” na pinagtambalan nila ni Jake Vargas.

Nag-post naman si direk Mark Reyes sa social media ng photo collage na blue, green, red at brown colors para sa next chapter ng “Encantadia.” “Just previewed some of the new costumes for the next book of #Encantadia #newchapter #encantadiks #gmanetwork” ang kanyang post.

Samantala, abangan ang mga kapana-panabik na eksena sa “Encantadia.” Si Danaya (Sanya Lopez) na ang bagong reyna ng Lireo. Tuluyan na kayang winakasan na niya ang pagmamahalan nila ni Aquil (Rocco Nacino)?

Asa pa

Feel din ni James Wright mag-artista. Nag-audition siya sa “My Love From The Star,” pero hindi siya nakapasa bilang leading man ni Jennylyn Mercado. Hindi kasi siya mukhang Koreano.

Nag-audition din si James sa “Meant To Be,” laglag din siya .

In any case, may bagong EP (Extended Play) album si James, “Just Wright” under GMA Records. Kasama rito ang “My Destiny,” theme song ng “My Love From The Star.”

