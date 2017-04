Mark Herras: ‘Stick to one woman na ako!’

Malaki na talaga ang pinagbago ng Kapuso leading man at kauna-unahang StarStruck Ultimate Male Survivor Mark Herras pagdating sa pakikipagrelasyon.

Good boy na raw siya at inaalagaan niya ng husto ang relasyon niya sa Kapuso actress na si Winwyn Marquez.

Two years na raw kasi ang itinakbo ng relasyon ni Mark sa anak nila Alma Moreno and Joey Marquez.

Inamin ni Mark na tulad ng role niya sa drama-comedy series na D’Originals ng GMA-7, naging unfaithful siya sa mga babaeng nakakarelasyon niya. Madali kasi siyang madala sa tukso kaya ang ending ay walang nagtatagal na babae sa kanya.



“Mare-realize mo rin balang-araw na hindi pala tama ang mga ginagawa mo noon na pambababae.

“Kilala n’yo naman ako, ‘di ba? Kapag sinabing Mark Herras, ‘yung pagiging babaero agad ang naiisip ninyo.

“Ngayon gusto kong burahin lahat iyon.

“I want to start this new image para naman hindi nakakahiya sa anak kong si Ada at sa mga magiging anak ko pa in the future,” diin pa ni Mark.

Kaya stick to one na ngayon si Mark at marunong na siyang lumayo sa tukso.

“Noong una, mahirap gawin. Pero dahil seryoso na ako sa babaeng mahal ko ngayon, madali naman palang uwiwas sa tukso.

“To be honest, meron pa ring mga umaaligid sa tabi-tabi na tukso, pero hindi na ako pumapatol.

“Tulad ng pinangako ko kay Pangga (term of endearment niya for Winwyn), stick to one woman na ako at siya ‘yung napili ko.

“Nagkakaedad na po kasi tayo, hindi na tayo bata tulad noon na may excuse para magpaiba-iba ka ng girlfriend.

“Ngayon isang babae na lang ang gusto at siya na ang gusto kong makasama talaga,” diin pa niya.

Naiisip na ba nila ang pagpapakasal?

“Naku, hindi pa po!” sabay tawa niya.

“Marami pa kaming gustong gawin ni Winwyn sa careers namin.

“Siguro mga two to three from now, puwede na. By that time, okey na siguro kaming dalawa,” pagtapos pa ni Mark Herras. (Ruel J. Mendoza)

