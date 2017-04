Suspek sa robbery pinatay ng 5 lalaki

Patay ang isang hinihinilang magnanakaw nang pagbabarilin ng limang kalalakihang naka-bonet sa Pasay City kahapon.

Dead on the spot si Dondon Caisip, 29, ng Barrio Pilipino, Pioneer Ext., Barangay 187, nang limang beses barilin ng isa sa mga salarin.



Nagtamo siya ng tama ng bala sa likod ng ulo at katawan. Base sa initial investigation, bumibili si Caisip ng energy drink sa isang tindahan sa Guyabano Street, Barangay 148, dakong 2:27 a.m. nang siya’y patayin.

Inilarawan ng store owner na si alias “Ber” ang gunman na 5’4” ang taas, slim ang katawan, nakasuot ng bonnet, maong pants at blue jacket.

Ayon kay Ber, apat na kasabwat ng gunman na pawang naka-bonet din ang tumayong lookout. Sinabi ni Ber sa police na naglakad lamang ang gunman patungo sa kaniyang mga kasamahan matapos ang pamamaril.

Sinabi ni Senior Police Officer 1 Rodolfo Suquiña, night-shift case investigator, na itinuro ng mga kapitbahay si Caisip na isa sa mga sangkot sa insidente ng “akyat-bahay”.

Napag-alaman din na nakulong na si Caisip sa Pasay at Parañaque City jails, at may pending warrant of arrest sa Pasay City dahil sa theft case. Na-recover ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa tapat ng tindahan ang limang basyo ng bala mula sa .45-caliber pistol. Patuloy na sinisiyasat ng police ang insidente. (Martin A. Sadongdong)

