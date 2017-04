Daniel dreams of double wedding to Kathryn

By Glen P. Sibonga

Legally married ang mga karakter na gina-gampanan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla bilang sina Gab at Dos, respectively, sa bagong pelikulang pinagbibidahan nila sa ilalim ng Star Cinema at sa direksyon ni Mae Cruz-Alviar, ang “Can’t Help Falling In Love.” Pero sa trailer nito, makikita ring humahanap sila ng paraan para ma-annul ang kasal nila, kahit na nga si Dos ay gustong subukan ang pagiging mag-asawa nila.



Dahil nga sa wedding component ng kanilang pelikula kaya natanong sina Kathryn at Daniel tungkol sa ideal age nila para magpakasal.

“28 ako,” sambit ni Kathryn.

Sinegundahan naman ito ni Daniel, “Mga ganun din. Ayoko ng masyadong late e.”

Kathryn turned 21 noong March 26, habang si Daniel will turn 22 sa April 26. Kaya mga six to seven years pa bago sila ikasal.

Kung magkasundo sila sa marrying age, tila magkaiba naman ang gusto nila para sa kanilang dream wedding.

“Beach wedding, ’yun ang dream ko,” ani Kathryn.

Ayon naman kay Daniel, “Pero baka dalawang wedding ’yun.”

“Kasi hindi kami magkasundo,” singit ni Kathryn.

Pagpapatuloy pa ni Daniel, “Ako kasi gusto ko naman lahat ng fans nandoon sa wedding. I mean, nandoon lahat sa labas. Gusto ko silang makita. Gusto ko siyempre ma-experience nila ’yun, di ba, dahil nandiyan naman sila along the way, hindi naman sila nawala. So, masaya rin siguro kung nandoon sila.”

Pero napag-usapan na ba nila ito? “Kung sakali dalawang kasal na lang. Ganun na lang,” sabi ni Daniel.

Habang hindi pa sila ikinakasal sa totoong buhay, i-enjoy na lang daw muna ng kanilang fans ang pagiging mag-asawa nila sa “Can’t Help Falling In Love”, na mapapanood na sa mahigit 300 cinemas nationwide simula sa Black Saturday, April 15.

