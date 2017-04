Mikoy admits 4-year relationship with Thea

By Ruel J. Mendoza

Happy ang Kapuso singer-actor na si Mikoy Morales sa pagganap ng kanyang girlfriend na si Thea Tolentino bilang kontrabida sa teleserye na “Destined To Be Yours” nila Alden Richards at Maine Mendoza.

Biggest critic daw ni Thea itong si Mikoy pagdating sa acting niya. At ang napansin si Mikoy ay pagaling nang pagaling si Thea sa pagiging kontrabida nito.



“Noong nasa “Protégé” pa lang kami, ‘yung acting na ang strength ni Thea, eh.

“Alam ko na noon pa na she will be a good character actress.

“Kapag napapanood ko siya ngayon sa teleserye, ang galing niya. Lagi ko siyang tine-text na ang laki na ng improvement niya,” ngiti pa ni Mikoy.

Pero ayon kay Mikoy, may mga acting daw si Thea na hindi nalalayo sa tunay na personality nito.

“Sinasabi ko nga kay Thea na, ‘Uy, parang hindi ka na umaarte diyan ha? Nakita ko na ‘yan before!’ sabay tatawa siya.

“Sa mga nakakakilala kay Thea na tulad ko, they know what I mean.

“Si Thea kasi maraming misteryo sa personality niya. Minsan bigla na lang siyang may sasabihin na magugulat ka. Something na very unlike her.

“Kaya siguro doon niya nahuhugot ang pagiging maga-ling na kontrabida niya,” diin pa ni Mikoy.

Hindi inaasahan ni Mikoy na si Thea pa ang aamin na apat na taon na silang may relasyon. Hindi naman daw nila itinatago iyon.

“Hindi lang kami naging vocal sa relationship namin. Kapag tinatanong kami, lagi namang sagot namin na we’re okay.

“Ngayon at inamin na rin niya, alangan namang kontrahin ko pa.

“Basta kami ni Thea, wala kaming label sa relationship namin. Dumating din kami sa point na nagkahiwalay kami, pero nagkabalikan din kami,” sey pa niya.

Kasama pala si Mikoy sa bagong dramedy series ng GMA-7 na “D’Originals” kunsaan gaganap siya na anak ni Jaclyn Jose.

Napapanood din si Mikoy bilang ang bading na classmate na si Roxy sa “Pepito Manaloto.”

