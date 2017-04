Philracom/PRCI Invitational

DAHIL wala tayong karera nuong Huwebes at Biyernes, nasisiguro kong di palalampasin nating masusugid na bayang karerista ang pakarera ng Santa Ana this weekend.

Kasama ang buong pamilya pati na ang ilang kamaganak lulan sa dalawang sasakyan, nabisita namin ang 14 churches ng Rizal at Laguna.



Ang kahuli-hulihang nabisita namin sa Laguna ay ang Paete Church na may mahaba at makitid na daan na dapat lakarin kaya nagpaiwan na ako sa may sasakyan.

Nakabuti naman para sa akin at sa halos isang oras na itinigil ko duon, nagkaroon ako ng maraming dagliang mga kaibigan… mga nagmamando ng takbo ng sasakyan o gumagabay sa mga nag-Bibisita Iglesia. Ang mga ito pala ay mga Kagawad ng Barangay… Likewise, masayang-masaya ring akong nakilala sila. Damang-dama ko rin na masayang-masaya sila na nakilala nila ako, kaya very memorable para sa akin ang pag-Bisita Iglesia namin sa taong ito… So there, that’s the short story of my “Bisita Iglesia” this year.

Now, back to the races at Santa Ana.

Mayroon tayong 13 Races this Sunday, kinapapalooban ito ng 3 sets ng WTA, ganitong bilang din ng Pick-6, 2 sets ng Pick-5 at isang Pick-4 covering the usual last 4 Races.

Sponsored by the Philippine Racing Club, lahat ng karera dito ay guaranteed prize of P130,000 to the winner only.

Pinakatampok dito ay ang dalawang PHILRACOM-PRCI Special Invitational Races, Rating Based Handicapping.

Nakataya dito ay P130,000 to the winner only at ang added Prize naman ay P54,000 sa 1st placer, P20,200 sa 2nd placer at P11,250 sa 3rd placer at P4,500 sa 4th placer.

So there…. see you guys at Samson’s Billiard OTB at Saint Joseph and/or at Obet dela Paz Momay’s Carinderia OTB at Marick, Cainta.

Good Luck!!! (Johnny Decena)

