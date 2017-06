Angel Locsin, nag-donate ng dugo

4 SHARES Share Tweet

EXPECTED na ni Angel Locsin na bibirahin na naman siya ng kanyang bashers/haters sa ginawa niyang pag-donate ng dugo. Kaugnay ‘yun ng World Blood Donor Day at nakiisa siya sa Red Cross Iligan City chapter.



Noong nagpunta siya sa Marawi City at Iligan City para dalawin sa isang evacuation center ang mga naapektuhan ng kaguluhan doon ay umani ng batikos si Angel. Kesyo, for publicity lang daw ang ginawa niya dahil laos na siya. Kesyo, gusto lang daw niyang mapag-usapan dahil wala na siyang career. Kung anu-ano pang masasakit na salita mula sa bashers/haters ang inani ni Angel.

Pero deadma lang ang aktres. Mas marami naman ang pumuri at nagtanggol kay Angel. ‘Yung mga taong lubos na nakakakilala sa kanya ay alam na likas na matulungin siya sa kanyang kapuwa. Mula sa puso ang pagtulong niya. Wala siyang hinihintay na kapalit.

Inisip na naman ng bashers/haters ni Angel na dagdag publicity na naman ang pag-donate niya ng dugo sa Red Cross.

Nag-post ang aktres sa kanyang Instagram account ng picture niya na nasa kama habang kinukunan ng dugo.

Ang kanyang caption: “Happy World Blood Day everyone! Let’s help save lives. Do not wait for disaster to strike. What can you do? Give blood. Give now. Give often.”

‘Yung bashers/haters kaya ni Angel, nag-donate ng blood sa Red Cross? May naitulong na kaya sila sa mga naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City? Just asking.

Related

comments