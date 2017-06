Ex-sweethearts, reunited

3 SHARES Share Tweet

UMEPEKTO ang pagma-match ng press kina Janine Gutierrez at Rayver Cruz. Inamin ni Rayver na nanliligaw na siya kay Janine. Lumalabas na sila at kamakailan ay nanood sila ng “Wonder Woman.”

Sa recent family gathering ng mga De Leon ay ‘andun si Rayver at ipinakilala siya ni Janine sa Lolo Christopher de Leon nito at sa ibang angkan ng mga De Leon.



Sa birthday ‘yun ng half-sister ni Christopher na si Toni Abad na ginanap ang celebration sa South Grill restaurant na pag-aari ni Lotlot de Leon, (Janine’s mother).

Noong nakausap namin si Janine sa taping ng “Legally Blind,” nangako siyang kapag naging “sila” na ni Rayver ay ipapaalam niya ‘yun.

May nakapagtsika naman sa amin na may isa pang manliligaw si Janine. Hindi dapat maging kampante si Rayver dahil may karibal pala siya sa puso ng “Legally Blind” star. Baka maunahan pa siya kay Janine.

Samantala, malapit nang matapos ang “Legally Blind” at nagpapasalamat si Janine sa mga tagasubaybay ng show.

Magtatambal

Ano kaya’ng reaction ni Sharon Cuneta na magkakaroon ng reunion project sina Gabby Concepcion at Janice de Belen?

Magkakasama sa isang episode ng “Magpakailanman” ang ex-sweethearts. Nag-taping na sila na si Gina Alajar ang direktor.

Hindi kaya ma-depress na naman si Sharon dahil mas pinaboran ng ex-husband niyang makatrabaho muli ang ex-girlfriend nitong si Janice, kesa sa ex-wife nito? Ang daming dahilan ni Gabby kung bakit naudlot ang reunion movie nila ni Sharon.

Samantalang kay Janice, madaling nagawan ng paraan para matuloy ang kanilang reunion project. Kung gusto talaga, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. ‘Yun lang ‘yun!

Sabagay, iisa ang manager nina Gabby at Janice, kaya madaling nagawan ng paraan na muli silang magtambal. Besides, friends daw sina Gabby at Janice. Eh, sina Sharon at Gabby, hindi ba sila friends?

Suportado

Patunay na hindi on the rocks ang marriage nina Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan ay sinamahan ng huli ang kanyang wife sa US concert tour nito. Kasama rin ang mga anak nilang sina Frankie, Miel at Miguel. Sumunod din si KC bilang suporta sa kanyang mama Sharon.

Hanggang July ang US concert tour ng megastar. Bago siya umalis, tinapos muna ni Sharon ang indie film na “Ang Pamilyang Hindi Lumuluha” na entry sa Cinemalaya Film Festival.

Related

comments