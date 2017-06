Jovit Baldivino: ‘Mag-isip bago manghusga’

KAPAMILYA singer Jovit Baldivino has called on the public not to judge him, adding that they should not believe in everything they read in the news about his personal life.

Baldivino aired his latest sentiments about his personal life on Facebook last Friday. His full post read:



“Kalmado lang kami lahat. Family ko, relatives ko mga kaibigan ko, kasi ayaw namin na mas lalo pang lumaki yan, at ayaw din namin magsalita ng masasakit na bagay sa mga taong mapanghusga, basta andito pa din ako nakatayo at paninindigan ko, namin, na wala ka-ming ginawang masama.

“Oo minsan nagkamali ako, nagsisi, pero pinilit kong ibangon ang lahat ng bagay na nagkulang ako, kasi hindi ako masamang tao alam ng karamihan yan, pero kung naniniwala kayo sa bagay na yan, wala naman ako magagawa kasi hindi ko naman po hawak ang mga pagiisip nyo.

“Kayo naman din po ang dahilan kung bakit ako nabubuhay at kung bakit ako andito sa kung ano man ako ngayon, at kayo din ang nagsabi na wag kang magbabago sana laging nakatapak ang paa sa lupa, at wag masyado snobero sa fans at sa lumalapit para humingi ng tulong.

“Kahit kelan hindi ko po nagawang magdamot sa mga bagay na yan, masaya ako sa ipinahiram na talento sa akin ni god, at masaya din ako na pinasasaya ko kayo bawat pagtatanghal ko sa entablado.

“Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, magisip muna kayo bago kayo manghusga kasi hindi po kayo ang batas para husgahan ako ng ganun ganun na lang.

“Maraming Salamat po inyong lahat na patuloy na naniniwala at nagmamahal sa akin. God Bless always.”

Baldivino, 23, made the reaction after his girlfriend Shara Chavez announced that she and the singer have parted ways.

Chavez said that she caught Baldivino with another girl.

“Dahil sa ginawa nila, naghiwalay po kami, walang magiging buong pamilya ang anak ko,” said Chavez in a recent interview with PEP.

Ayon naman kay Baldivino: “God bless everyone, stay calm, alam ng diyos lahat ang nangyayari, sya lang talaga lahat ang nakakaalam, tatanggapin ko lahat ng sasabhin nyo! Pero ang DIYOS lang ang nakakaalam ng lahat lahat!”

Baldivino rose to fame when he was proclaimed the grand winner of “Pilipinas Got Talent” Season 1 in 2010.

