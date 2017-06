VG Jolo at Jodi, nagkabalikan

BACK to each other’s arms na naman sina Cavite Vice-governor Jolo Revilla at Jodi Sta. Maria. Seven years na ang kanilang on-and-off na relasyon. Mukhang hindi nila kayang mawala ang isa’t isa forever. It must be true love.



Last Father’s Day ay kasama ni VG Jolo si Jodi na dumalaw sa kanyang daddy, former Senator Bong Revilla sa Philippine National Police Custodial Center.

Kung si VG Jolo lang ang masusunod, gusto na niyang pakasalan si Jodi. Hindi pa lang annulled ang kasal ni Jodi sa estranged husband niyang si Pampi Lacson. May 11-year old son sila, si Thirdy.

Si Iwa Moto ang present partner ni Pampi at may anak na rin sila. May 12-year old son naman si VG Jolo kay Grace Adriano (anak ni Rosanna Roces).

Magkakapamilya

Isang pamilya na ang turingan nina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado. Noong nakaraang Father’s Day ay kasama nila ang kanilang respective fathers na nag-dinner together with their respective sons, Calix ni Dennis at Alex Jazz ni Jennylyn.

Kapag may family gathering, magkakasama ang pamilya ni Jen at Dennis. Walang problema kina Calix at Jazz, kapag nagpakasal sina Dennis at Jen. Close na ang dalawang bagets.

Kahit naman noong unang nagkarelasyon sina Dennis at Jen ay okey na sa isa’t isa sina Calix at Jazz. Playmates sila.

Naputol nga lang ang bonding moments nila noong nag-break sina Dennis at Jen.

Noong nagkabalikan sila, madalas na muling magkita sina Calix at Jazz. Close again si Jazz sa kanyang tito Dennis, si Calix sa kanyang tita Jen.

Samantala, nagpakita na ng kasamaan ang karakter ni Dennis bilang Gabriel sa “Mulawin vs. Ravena.” Pinagtangkaan niyang patayin si Almiro (Derrick Monasterio) dahil alam niyang ito ang itinakdang papatay sa kanya.

Cool dad

Bonding time ng magkakapatid na Janine, Jessica, Maxine at Diego sa kanilang papa Ramon Christopher Gutierrez noong nakaraang Father’s Day.

Nag-dinner sila sa isang five-star hotel. One happy moment ‘yun ni Janine na kasama niya ang kanyang mga kapatid at papa. Ayon sa star ng “Legally Blind,” hindi maipaliwanag ang nararamdaman niyang happiness every time na magkakasama silang mag-aama. Forever caring at cool dad ang description ni Janine sa kanyang papa Monching.

