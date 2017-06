Aktres, na-trauma sa aktor

FOR the longest time, single pa rin si Shaina Magdayao. Matapos silang mag-break ni John Lloyd Cruz, wala pang sumunod na naging boyfriend si Shaina.

Na-link siya noon kina Sam Milby at Piolo Pascual. Pero walang naniwala na may seryosong ligawan. May press release pa noon si Piolo na exclusively dating sila ni Shaina. Agad namang kinontra ‘yun ng dalaga.



Si Sam ay may girlfriend ngayon, waley (as in wala) pa rin si Piolo. Si Shaina, mukhang na-trauma yata sa pakikipag-relasyon kay John Lloyd. Sa isang interbyu, sinabi niyang she’s not seeing or dating anyone. Wala raw siyang time dahil sobrang tutok siya sa kanyang work.

O, baka ayaw niya lang mag-entertain ng suitors? Aniya, masaya naman siya sa pagiging single. Happy siya sa kanyang career at personal life.

Pinag-uusapan

Usap-usapan ang pagpalit ng pangalan ni Charice Pempengco na Jake Zyrus na siya ngayon. Ipahayag din kaya niya na “namatay” na si Charice Pempengco tulad ng ginawa ni BB Gandanghari na sinabing “patay” na si Rustom Padilla?

Tanong ng madlang pipol, ang katropa raw kaya ni Charice, este Jake, na si Aiza Seguerra, maisipan ding magpalit ng pangalan? Hindi magandang pakinggan kung papalitan niya ito ng Aizo Seguerra, tunog aso. Joke!!!

Sabi ng bashers/haters ni Charice/Jake, gusto lang daw niyang mapag-usapan dahil wala na siya sa kamalayan ng publiko. Kung gano’n, nagtagumpay si Charice. Pinag-uusapan siya ngayon.

Wish granted

Wish granted kay Liza Soberano. Balitang si Enrique Gil ang magiging leading man niya sa “Darna.” Hindi lang si Liza ang natuwa, pati ang kanilang fans and supporters. Ayaw nilang paghiwalayin ang LizQuen love team.

May mga nag-akala kasi na bubuwagin na ang love team nina Liza at Enrique dahil sa “Darna” project ni Liza.

Bukod sa costume ni Liza, inaabangan kung sinu-sino pa ang mga makakasama niya sa “Darna.”

Tanggap

Tanggap ni Janice de Belen ang relasyon ng anak niyang si Inah de Belen kay Jake Vargas. Hindi raw siya nakikialam sa lovelife ng mga anak niya.

Pinapayuhan lang niya si Inah na huwag munang magseseryoso. Ayaw siguro ni Janice matulad sa kanya si Inah na maaga siyang nabuntis, courtesy of Aga Muhlach. Ang famous line noon ni Janice, “God is with us when we did it.” Si Luigi Boy ang anak nina Aga at Janice. Grandparents na sila sa dalawang (o tatlo?) anak ni Luigi sa non-showbiz wife nito.

Isang chef si Luigi.

