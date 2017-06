Aktres, sobrang daldal sa taxi

By: Dante ‘Danz’ A. Lagana

NAKAKAALIW ang kuwento ng isang driver ng isang klase ng private car service.

Sinundo ng driver mula San Juan going to Quezon City ang aktres. Ayon sa driver, sobrang daldal daw pala nito. First time daw sumakay ng ganoong book and ride at sinubukan lang daw ayon sa driver.



Talagang umusad pa raw paharap galing sa kanyang kinauupuan sa likod para kausapin ang driver. Dahil sa sobrang kadaldalan ng naturang akres, usisa dito usisa doon sa service ng book and ride hindi na raw nakuhang makipagselfie ng driver na abut abot ang panghihinayang.

In fairness napakabango raw ng aktres na dumikit at umabot daw ng hanggang dalawang araw ang naiwang amoy sa kanyang sasakyan na ikinatuwa naman ng driver.

Kilala ang aktres sa pagiging mabilis magpalit ng boyfriend pero ngayon meron na naman siyang bagong lovey-dovey na minsan ding nag-model at nag-artista kaso nga lang hindi ito sumikat. Ang aktres ay may mga mga kapatid din na nasa showbiz. Siya ay dating Kapuso ngayon ay Kapamilya na.

