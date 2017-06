Anak, ayaw ikinukumpara sa mga kapatid

LONG hair ngayon si Dennis Trillo na aniya, sinadya niyang magpahaba ng buhok para sa role niya sa “Mulawin vs. Ravena.” Siya si Haring Gabriel na may pagka-dark ang character.

Regular din ang pagwo-work out ng Kapuso actor at pagte-training para sa action at fight scenes niya sa MVR. Proud and happy si Dennis na nakasama sa Top 10 most-buzzed about shows worldwide ang MVR. Ayon ito sa New York-based international media business website.



Pangatlo ang MVR sa inilabas na listahan ng World Screen for May 2017, pang-lima naman ang “My Love from the Star” sa Top 10 new shows na may pinakamaraming comments sa Facebook at Twitter sa premiere worldwide nito. May 104,000 comments ang MVR, samantalang 50,000 comments ang MLFTS.

Ang dalawang GMA series sa Pilipinas ang mga tanging nakasama sa listahan na halos ka-level ng mga ito ang mga drama series mula sa US at France.

Balik-pagkanta

Balik sa pagkanta si Rhian Ramos at kamakailan ay inilabas ang bago niyang single, “Hear Me” na napapakinggan sa Spotify. Supportive ang kanyang fans and supporters na kinukumbinse siyang maglabas na rin ng bagong album.

Hiling naman ng ibang fans ni Rhian na ibalik ang tambalan nila ni Glaiza de Castro. Nag-klik ang pagpareha sa kanila sa “The Rich Man’s Daughter” kung saan pareho silang gumanap bilang lesbians. Hiling din ng fans na mag-duet sina Rhian at Glaiza. Sana raw ay magkasama rin sila sa isang concert.

Nagtatampo

Nagkaayos na ang mag-amang Dennis Padilla at Julia Barretto. Nag-bonding sila noong nakaraang Father’s Day. Ang half-sister naman ni Julia na si Dani ang may isyu sa ama niyang si Kier Legaspi.

Sa post ni Dani sa social media, sa halip na si Kier ang batiin niya ng Happy Father’s Day ay ang mommy niyang si Marjorie Barretto ang binati ni Dani.

Ayon sa ilang sources, diumano’y matagal nang nagtatampo si Dani sa kanyang daddy Kier. Bihira o halos hindi raw nagkikita ang mag-ama.

Sino kaya sa kanila ang hindi nag-e-effort na kitain ang isa’t isa? O, hindi kaya may humahadlang?

May tsika ring diumano’y umalis si Dani sa bahay nila dahil sawa na raw siya na ikinukumpara siya sa kanyang half-siblings na sina Julia at Claudia na parehong nasa showbiz na.

