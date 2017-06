Happy Wego nanilat

Higit na mas maagang magsisimula ang karera natin ngayong araw sa Metro Turf kaya be there before 2 p.m. kung balak ninyong makasali sa 1st set ng WTA covering races 1 to 7.

Alas tres pati itatakbo ang tampok na PHILRACOM- sponsored “P500,000 3rd Leg 4 YO and Above Stakes Race” kung nais ninyong mapanood.



Ang anim na entries dito kasama ang respective jockeys ay ang couple entries: Pinagtipunan (J.B. Hernandez), King Bull (M.M. Gonzales) couple entries Messi (D.L. Camanero) at Driven (O.P.Cortez), Lakan (K.B. Abobo) at Blue Berry (F.M. Raquel, Jr.)

Set to be disputed over 1,600 meters or 1 mile, the 4th placers will receive P112,500, P62,500 and P25,000 respectively. Breeder’s Purse: P15,000 to the breeder of the winning horse, sponsored by Philracom.

Bumubuga ang dehadong Happy Wego na naging dahilan upang ang Pentafecta event na sinalihan nito ay magkakaroon ng carryover.

Pinaganda ng Happy Wego (Race 7) ang dibidendo sa dalawang sets ng WTA… ang 1st nito covering race 1 to 7 ay nagbigay pa ng P13,396.60 at ang 2nd set nito (R3-9) ay may premyo namang P24,057.60

So there, See you guys at our favorite Samson’s Billiard and/ or Obet Dela Paz Momay’s Carinderia OTB… Good Luck!!

