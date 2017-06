Helen Gamboa deadma sa mga isyu kay Tito Sen

By Glen P. Sibonga

Hindi na raw pinapansin at pinakikialamanan ng veteran actress na si Helen Gamboa-Sotto ang mga intriga at kontrobersiyang ipinupukol sa kanyang pamilya lalo na sa mister niyang si Senator Tito Sotto.



Katulad na lang ng recent “na-anolang” issue sa pagitan ng senador at ni Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo. Alam naman daw niyang kaya itong i-handle ng asawa.

“I don’t take it seriously anymore. Siyempre as a family at night you pray, di ba? Pero ’yung mga ganyan hindi ko na bini-big deal kasi parang nasanay na rin ako, sa tagal ni Tito Sen sa politics, di ba?” sabi ni Tita Helen.

Mas concern si Tita Helen sa pag-aalaga kay Tito Sen pati na rin sa kanilang mga anak at mga apo. Isa sa pamamaraan niyaa ng lutuan ng masasarap na pagkain ang kanyang pamilya.

Samantala, excited na siTita Helen dahil hindi lang sa kanyang pamilya at mga kaibigan maibabahagi ang kanyang passion sa pagluluto. Malapit na kasing mapanood ang kauna-unahan niyang weekly cooking show, ang From Helen’s Kitchen, sa direksyon ni Bibeth Orteza.

Nagpapasalamat nga si Tita Helen sa Colours channel ng Cignal TV at sa The Idea First Company nina Direk Perci Intalan at Direk Jun Robles Lana dahil natupad ang kagustuhan niyang magkaroonng cooking show.

Sa show na ito iso-showcase ni Tita Helen ang galing niya sa pagluluto ng iba’tibang putahe na sinahugan niya ng sariling twist sa recipe. Every week may makakasama siyang celebrity guests na kinabibilangan nina Maricel Soriano, Carmina Villaroel, Eric Quizon, Pops Fernandez, Albert Martinez, Raymart Santiago, Ruby Rodriguez, Gladys Reyes, Donita Rose, at Pauleen Luna-Sotto. Siyempre may magkakahiwalay na special episodes din kasama ang kanyang mga anak na sinaLala, Gian, at Ciara Sotto with Direk Bibeth’s son Rafa Siguion-Reyna. Magge-guest din ang pamangkin niyang si Danica Sotto with husband Marc Pingris.

Hindi ba niya inimbitahang mag-guest si Tito Sen?“E sabi niya kasi taga-kainlang siya e,” natatawang sabi niya. “Next time lulutuan ko siya ng dish at ige-guest ko siya.”

Mapapanood ang “From Helen’s Kitchen” tuwing Sabado, 8pm, sa Colours exclusively on Cignal TV simulasa July 1. Magkakaroon din daw itong airing sa TV5 soon.

