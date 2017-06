Dennis Padilla, direktor na ng pelikula

By MELL T. NAVARRO

ISA nang ganap na direktor ng pelikula ang beteranong komedyanteng si Dennis Padilla, after more than 20 years sa industriya.

Direktor na si Dennis ng wacky comedy flick na “The Barker”, pinagbibidahan ng crazy comedians ngayon na sina Empoy Marquez at Wacky Kiray, also starring Paolo Contis, Tanya Gomez, Garry Lim, Wilma Doesnt, and Jemina Sy.



Ang “The Barker” ay tungkol sa adventures and misadventures ng isang probinsiyanong si Coco Martinez.

Handog ito ng Blank Pages Productions ng executive producer (at nagdidirek rin) na si Arlyn Dela Cruz na siya ring sumulat ng script, mula sa nakakatawang story concept ni Dennis.

Dream come true para kay Dennis ang maging direktor, wala lang siyang lakas ng loob noon pa.

“Over the years ay nasa puso at isip na ni Dennis ang pangarap niyang ito, takot lang siya mag-pitch ng story ideas niya sa producers,” kuwento ng source namin.

Hanggang sa isang araw nang mag-anchor si Dennis sa radio show na “MTRCB Uncut” sa Radyo Inquirer (alternate silang umuupo doon among the MTRCB members), nagbigay-pugay ito kay Direk Arlyn, news editor ng nasabing himpilan.

“Direk Arlyn, lahat na lang ng artista, kinuha mo, ako na lang ang hindi!” hirit raw ni Dennis kay Direk Arlyn.

Looking back, old friends pala sina Dennis at Direk Arlyn noon pang ABS-CBN at Radio Mindanao Network years ng dalawa. Naging politician rin si Dennis, at media person naman si Direk Arlyn.

Sa masayang chikahang ‘yun, doon na “na-reconnet” ang old friendship ng dalawa.

“Naikuwento ni Dennis, bakit daw hindi sila mag-collaborate, eh may istorya siya na gusto niyang idirek?

“Sinabihan rin siya ng tatay niya noon (Dennis Padilla) na dapat raw ay magdirek siya balang-araw.

“Naisip ni Dennis, it’s about time. So, eto na nga ‘yun. Si Direk Arlyn ang parang naging Fairy Godmother niya.

“Maganda ang transition ni Dennis as veteran comedy actor to a film director,” sabi ng source.

Uso rin si Empoy ngayon as leading man, since ipapalabas sa July ang pelikula niyang “Kita Kita” with Alessandra De Rossi.

As of press time, nakapag-first shooting day ang “The Barker”, kunsaan kasama rin sa cast sina Sarah Patricia Gil, Asia Gomez, Michiko Magno, Mica Medina, at Arjane Amante.

May kausap na ang produksiyon na mainstream film distributor, at may commercial release ito later this year.

