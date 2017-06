Zsa Zsa on Conrad: ‘He’s my partner for life’

By Glen P. Sibonga

Inamin ng Divine Diva na si Zsa Zsa Padilla na may positibong epekto rin ang nangyaring paghihiwalay nila noon ng karelasyon niya ngayong si Architect Conrad Onglao. Noong isang taon ay kinansela ni Zsa Zsa ang engagement nila ni Conrad. Pero matapos ang ilang buwan ay nagkaroon din sila ng reconciliation.



“Of course, everybody knows our history already. There was a time that we were apart. So, minsan nasasabi ko sa sarili ko, ‘Lord, dapat ba nangyari iyon na nagkahiwalay kami?’ Pero kung hindi nangyari iyon, siguro mas hindi namin maiintindihan ang isa’t isa. So, probably we just needed that time apart. Somebody asked me, ‘Is love lovelier the second time around?’ Totoo din naman iyon, kasi I understand now that you truly are my partner for life. I wanna grow older with you, and I enjoy doing all the things that we are doing together. Feeling ko talagang ibinigay ka ni God para sa akin,” mensahe ni Zsa Zsa kay Conrad nang maging guest sila sa ABS-CBN morning talk show na Magandang Buhay.

Nagpapasalamat din si Zsa Zsa kay Conrad sa pang-unawang ibinibigay nito sa kanya sa tuwing nakakaramdam pa rin siya ng lungkot sa pagkawala ng dati niyang long-time partner na si Dolphy. “May mga time na sobra yung kalungkutan ko. It was really difficult, and alam niya ito, kasi sometimes it’s hard for him. We’ve been together for three years na, pero I still grieve, and he tried to understand it that deep inside it’s still very difficult. But he never judges me, and he knows that our love is truly special also. So, thank you very much for understanding those moments. Thank you for being there also for my children because that is really important to me, and how you instill yung values na talagang family. Iyon talaga ang pinakagusto ko sa kanya e, talagang gustong-gusto niya pag magkakasama kami bilang isang pamilya.”

May mensahe rin siyempre si Conrad para kay Zsa Zsa. Ani architect, “Kami ni Zsa Zsa, minsan pag-alis ko pa lang sa bahay tine-text ko na siya. Sinasabi ko kaagad sa kanya, ‘I miss you.’ Minsan pag nagte-taping siya, natutulog lang akong mag-isa, parang I always feel that there is something missing. Ganun yung pakiramdam. Si Zsa Zsa is very sweet, she’s very thoughtful, extremely generous at heart, and I’m always touched by that. So, I always tell her to always be like that.”

Sinabi rin ni Conrad na, “She’s my life, my life partner.”

Tinanong naman ng Magandang Buhay hosts kung makakarinig na ba sila ng wedding bells soon? “Darating tayo doon. May mga inaayos lang,” ayon kay Zsa Zsa.

