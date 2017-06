Aktres, may separation anxiety

NALUNGKOT ang fans ni Heart Evangelista na wala na siya sa “Mulawin vs. Ravena.” Pinatay na ang karakter niya bilang Alwina. Nagpasalamat naman si Heart sa GMA7 sa tiwala sa kanya at sa lahat ng nagmahal kay Alwina.

Inalis ang karakter ni Heart sa MVR dahil may bago siyang prime time series, ang “My Korean Jagiya (darling ang ibig sabihin nito).” Soon ay pupunta ang Kapuso actress sa South Korea para mag-taping doon.



At take note, isang Korean actor ang itatambal sa kanya.

May sepanx

Finale week ngayon ng “Legally Blind” at may sepanx (separation anxiety) si Janine Gutierrez. Aniya, magandang samahan ang nabuo sa cast at mami-miss niya ang mga kulitan, biruan at kuwentuhan nila kapag break time.

From day 1 ng kanilang taping hanggang nag-last taping day sila’y very smooth ang working relationship nila. Sobrang gaan katrabaho ang co-stars niya at si direk Ricky Davao, ayon kay Janine.

Sobra silang naging close habang ginagawa nila ang LB at siguradong mami-miss niya ang cast. This Friday ang last episode ng LB at kaabang-abang ang kaganapan nito.

Nagpapanggap

Okey lang sa mommy Raquel ni Charice Pempengco ang pagpalit niya ng pangalang Jake Zyrus. Tanggap ito ng kanyang ina.

Subalit hindi ng kanyang lola Tessie.

Ayon kay lola Tessie, nagpapanggap lang daw na tomboy ang apo niya. Naimpluwensiyahan lang daw ito ng mga taong nakapaligid rito. Bad influence raw ang mga ‘yun sa kanyang apo.

Nakakalungkot ang revelation ni lola Tessie na halos lahat diumano ng naipundar na ari-arian ng kanyang apo ay naibenta na. Pati raw naipong pera sa bangko ay wala na rin.

Maramot

Maramot pa rin si Anne Curtis sa detalye ng kasal nila ni Erwan Heussaff. Ayaw pa niyang magbahagi ng mga kaganapan na aniya, ipapaalam din naman niya sa tamang panahon.

Marami ang nag-akalang nagkaroon sila ng pre-nup pictorial noong nagpunta sila sa France kamakailan. Ang gaganda kasi ng mga suot nila ni Erwan sa kanilang photos na ipinost ni Anne sa social media.

Um-attend lang pala sila sa wedding ng isang friend nila sa France, kasama si Solenn Heussaff at asawang si Nico Bolzico.

Ayon sa ilang sources, malamang ay sa abroad ang kasal nina Anne at Erwan later this year.

