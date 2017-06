Gabby, handa nang maging lolo

NO confirmation, no denial mula kina John Lloyd Cruz at Angelica Panganiban kung nagkabalikan sila. Diumano’y nakita silang magkasama kamakailan sa isang hotel somewhere sa Ortigas.

Maraming beses na silang nakitang magkasama sa iba’t ibang events. Pero nananatiling tahimik sila pareho. Guessing game kung together again sila or just friends na lang.



Dubsmash Queen na, Commercial Queen pa ngayo, si Maine Mendoza. Kapansin-pansin ang dami ng product endorsements niya na napapanood sa TV.

Kabog ni Maine ang ibang celebrity endorsers. In demand siya sa mga advertiser dahil ayon sa ilang sources, effective endorser si Maine. Lahat ng ini-endorso niyang produkto ay malakas ang benta.

Hindi kataka-taka na habulin si Maine ng advertisers kahit balitang mataas ang kanyang talent fee. Worth it naman daw bayaran ng malaki si Maine.

Wish ng ilang fans and supporters ni Charice Pempengco na Jake Zyrus na ngayon ang name, huwag daw sana siyang matulad kay Rustom Padilla noong nagpalit ito ng pangalang BB Gandanghari.

Nawalan daw ng career si BBG noong “patayin” nito at ilibing sa limot si Rustom Padilla. Nasaan na raw ba ngayon si BBG?

Suportado naman ni Aiza Seguerra ang pagpalit ng pangalan ni Charice. Ani Aiza, wala siyang nakitang masama sa desisyon ng kanyang katropa.

May mga nagkaideya tuloy na sana raw ay pagsamahin sa isang concert sina Aiza at Jake. Tiyak, susuportahan sila ng LGBT community.

Handa na raw maging lolo si Gabby Concepcion. Sinabi niya ito sa mga nakausap na reporters na dumalaw sa taping ng kanyang show. Aprub sa aktor ang boyfriend ng anak niyang si KC Concepcion na si Aly Borromeo.

Ani Gabby, never siyang nakialam sa lovelife ng anak niya. Kung saan masaya si KC, suportado niya. Kapag nagkaapo na siya, gusto ni Gabby na Daddy Lo ang itawag sa kanya.

Nang kumustahin ng press kay Gabby si Sharon Cuneta para alamin sana kung bakit hindi natuloy ang kanilang reunion movie, umiwas ang aktor pag-usapan ‘yun. Saka na lang daw dahil may pino-promote pa siyang show.

Gusto sanang alamin ng press kung totoo bang nag-demand si Gabby ng mataas na talent fee.

