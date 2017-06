Aktres, nandiri, natakot sa ex-crush

PURING-PURI ni Sharon Cuneta si Ian Veneracion na naging special guest niya sa kanyang US concert tour. Post ng megastar sa kanyang Facebook account, very professional ang aktor.

Two days before ng US concert niya (Sharon) ay nag-taping muna si Ian para sa isang teleserye. Araw-araw daw ‘yun na inabot ng madaling-araw.



After ng first guesting ni Ian sa US concert ni Sharon sa Glendale, California, nagpunta naman sila sa San Francisco for another show. The next day, balik-Pilipinas si Ian para mag-taping muli for another one week.

Then, balik-USA na naman si Ian para sa Los Angeles concert ni Sharon. Pagkatapos, balik-Pilipinas muli ang aktor.

Ani Sharon, sobrang bilib siya kay Ian na never nag-reklamo kahit nagpabalik-balik ito sa US at Pilipinas para makapag-guest sa kanyang concert at makapag-taping ng teleserye nito. “Whattaguy!” bahagi ng post ni Sharon.

Ibang level na talaga si Liza Soberano. Kung ang ibang artista’y nagkakandarapang magkaroon ng international film kahit extra lang, tinanggihan naman ni Liza ang isang offer na magbibida siya sa isang Hollywood movie.

Ayon sa kanyang manager na si Ogie Diaz, puno na ang schedule ni Liza hanggang December this year. Hindi nila kayang isingit ang Hollywood movie na isang napakagandang opportunity pa naman kay Liza.

Committed na ang aktres sa “Darna” movie na gagawin under Star Cinema. Puspusan na ang intense training ni Liza para sa action at fight scenes na gagawin niya. Nagwo-workshop pa siya para sa tamang acting at bitiw ng dialogue.

Farewell episode today ng “Legally Blind” at magandang abangan ang kaganapan. Ano kaya’ng mangyayari sa karakter ni Marc Abaya bilang William?

Kung si Janine Gutierrez ang masusunod, ayaw niyang mamatay si Marc. Gusto niyang pagdusahan nito sa bilangguan ang pag-rape sa kanya at pagkabulag niya. Nakakaaninag na ang karakter niya bilang Grace at abangan kung tuluyan na siyang makakakitang muli.

Samantala, inamin ni Janine na crush niya si Marc noong nasa grade school siya. Sinabi niya ‘yun kay Marc na natawa lang. Okey na raw sana, kaya lang sinabi pa ni Janine na grade school pa lang ito.

Hindi makakalimutan ni Janine ang eksena sa LB na dinilaan siya sa mukha ni Marc. Aniya, nandiri siya at natakot kay Marc.

