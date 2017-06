Ina Raymundo gusto pang magka-baby

By: Glen P. Sibonga

PROUD mommy si Ina Raymundo sa kanyang limang anak – isang lalaki at apat na babae – sa asawa niyang Ukranian-Canadian businessman na si Brian Poturnak. Pero pag-amin ni Ina, gusto pa rin daw niyang magka-baby.

“Actually, sabi ko nga sa kanya (Brian), ‘Isa pa kaya. Gusto ko ng boy.’ ‘No, hon.’ Ayaw na niya,” sabi ni Ina nang maging guest siya sa ABS-CBN morning talk show na “Magandang Buhay”.



Bakit ayaw na ng asawa niya? “Sabi ko, ‘Sige na hon, please, please.’ ‘No, we’re not young anymore.’ Kasi 48 na siya e. So, parang ayaw na niyang mag-risk na magkaroon pa ko ng isa, siyempre 41 na ako, 48 siya. So, parang mataas na ‘yung risk mong magka-baby pag ganyang age, di ba? Pero it would be nice to have a boy. But you know, right now I’m so busy with work, so it’s not a good idea ngayon.”

Bakit gusto niya pa ng baby boy e may anak na siyang lalaki? “Yes, may boy, pero binata na. Gusto ko ulit ng baby.”

Kapag nakikita niya ang mga anak niya, ano ang ipinagpapasalamat niya? “I’m so thankful to God na kasi healthy sila at saka very happy and content. They’re so cute, grabe, ang cute ng collectibles,” biro ni Ina.

Gusto pala talaga ni Ina na magkaroon ng malaki at masayang pamilya. “Alam mo kung bata ako nagsimula, kaya kong magka-baby ng mga isang dosena. Tapos may reality show kami, parang ganun. Basta ang sarap. Mahirap pero masaya and fulfilling.”

Tulad nga ng sabi niya, busy siya ngayon sa work. Kasama kasi si Ina sa cast ng ABS-CBN primetime teleseryeng “La Luna Sangre”, na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Ginagampanan niya rito ang role ng lobong si Veruska.

