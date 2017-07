Kim, nabibigatan sa kanyang boobs

COLLECTOR’S item ang photo book ng Kapuso star at GMA Artist Center talent na si Kim Domingo. Titled “Kim Domingo:

State of Undress,” nakapaloob dito ang sexy photos ni Kim na for sure ay pagpapantasyahan ng mga kalalakihan.

Tatlo ang photographers ni Kim, sina Shaira Luna, Paolo Pineda at Ejay Leung of Midnight Bankers na may kanya-kanya silang concept. Ginanap ang photo shoot sa Casa San Pablo sa San Pablo, Laguna na ayon kay Kim, buong araw siyang hindi kumain. Prior sa photo shoot ay nag-workout siya at nag-diet.



Kahapon ay ginanap ang book launch and signing sa National Book Store sa Glorietta 1.

A few days before ng book launch ni Kim ay nakausap namin siya at ilang entertainment press. Agaw-pansin ang malaking boobs ni Kim, kaya tinanong siya kung ipinaretoke ba niya ang mga ‘yun. “Sila na po ang bahalang humusga kung sa tingin nila’y ipinagawa ko ang mga ito,” nakangiting sabi ng Bagong Pantasya ng Bayan.

Ani Kim, 34-26-36 ang kanyang vital statistics at 34 Cup C ang bra size niya. Joke niya, ayaw na niyang palakihin ang kanyang boobs dahil nabibigatan na siya.

She stressed, wala siyang ipinaretoke sa kanyang mukha. Gandang-ganda nga ang press sa face ni Kim na halata namang walang retoke.

Di nakikipagkumpitensiya

Pinagkukumpara sina Kim Domingo at Ellen Adarna na parehong may sexy image. Ani Kim, hindi siya nakikipagkumpitensiya kay Ellen. “Trabaho lang ang ginagawa ko. Hindi naman maiiwasang pagkumparahin kami,” said Kim.

Ano sa palagay niya ang lamang niya kay Ellen? “Height. Mas matangkad ako sa kanya. I’m 5’7,” ani Kim. Aniya pa, hindi pa sila nagkakakilala in person ni Ellen.

May bashers din si Kim na aniya, pinakamasakit na comment sa kanya ay wala siyang utak, paghuhubad lang ang alam niya. Aniya, minsan ay pumapatol din siya sa bashers kapag napipikon siya.

Number 2 si Kim sa 2017 FHM’s 100 Sexiest Pinay na pinangunahan ni Nadine Lustre. Ani Kim, deserve naman ni Nadine at thankful siya na napasama siya sa Top 10. Last year ay number 9 siya.

Twice siyang naging cover ng FHM na ani Kim, grateful siya dahil naging daan ‘yun para mapansin siya at mabigyan ng magagandang opportunities sa kanyang showbiz career.

