Broadcaster Erwin Tulfo resigns from TV5

FEISTY radio broadcaster Erwin Tulfo has resigned from TV5 network where he stayed for seven years.

Tulfo made the announcement on his Facebook on July 2. He said that he will resume his broadcast duties in another network in August. He did not mention what network he will transfer.



His complete post about his resignation on FB:

“Good morning mga Tol at mga Bes, Para po sa kabatiran ng lahat, AKO PO AY NAGPAALAM NA SA TV5, ANG AKING NAGING TAHANAN FOR 7 YEARS, SIMULA PA PO NOONG BIYERNES, A-30 NG HUNYO.

“Personal at propesyunal na kadahilanan ang aking paglisan sa Kapatid network. Wala po akong sama ng loob sa management ng kumpanya lalo na sa may-ari nito na si Manny V. Pangilinan.

“Pero tulad sa isang pamilya, may mga bagay o pagkakataon na hindi pagkaka-unawaan o pagkakaintindihan ng anak at ng mga magulang.

“At kung ikaw ay mabuting anak, sa halip na makipagtalo o makipagaway sa iyong magulang…mas mabuti pang magpaalam ka na lang sa kanila at tahimik mo na lang lisanin ang inyong tahanan kaysa maging pabigat ka pa sa pamilya.

“PINALAKI PO KAMI KASI NG AMING MAGULANG NA HINDI SUMAGOT AT LUMABAN SA KANILA BAGKUS AY SUMUNOD NA LAMANG DAHIL MAHAL NAMIN SILA.

“Anyway, ako po ay magbabakasyon muna ng isang buwan para asikasuhin din ang aking pamilya at dalawin ang aking mga kaanak sa Davao at sa ibang bansa.

“MAY BAGO NA PO AKONG TAHANAN…isang sikat na nationwide AM radio at isang kilalang TV network. Public service host po tayo sa radyo at newscaster naman sa television:) INAAYOS NA PO NG DALAWANG PANIG ANG KONTRATA.

“Kaagad kong ipapaalam sa inyo sa mga darating na araw. ABANGAN PO NINYO YAN MGA KAPATID, NGAYONG AGOSTO NA!!!

“For the meantime tuloy po ang ating FB live 8am ng umaga Lunes hanggang Biyernes laban sa mga tiwali at kalaban ng gobyerno.

“MARAMING SALAMAT SA WALANG SAWANG SUPORTA NINYO. Love you people. PLEASE SHARE IF YOU CARE.”

