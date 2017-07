Aktor, may pinagdaraanan?

1 SHARES Share Tweet

Hindi malaman ng isang talent manager (TM) kung may pinagdaraanan ang alaga niyang aktor. Parang hindi ito interesadong magtrabaho at dinedeadma ang mga tawag at text ng TM kapag may ibinu-book itong TV guestings.



Walang regular show ang aktor, kaya inihahanap muna siya ng TM ng TV guestings para kumita naman. Kasado na ang guesting nito sa isang show at malaki ang talent fee. Pero dinedma ‘yun ng aktor.

Nabanggit minsan ng aktor sa TM na gusto nitong magtrabaho na lang abroad. Feeling siguro ng aktor ay walang nangyayari sa kanyang career. Napag-iwanan na siya ng ibang kapanabayan niya.

Palaisipan din sa TM ang pagbukod ng aktor ng tirahan sa father nito na ever since ay supportive sa anak. May family issue kaya?

Related

comments