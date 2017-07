Jak at Barbie, officially together na

AMININ kaya o i-deny nina Jak Roberto at Barbie Forteza na officially together na sila? Mula sa isang very reliable source, mag-on na ang dalawa.

Huli silang napanood sa “Meant to Be” at hindi man si Jak ang pinili ni Barbie, in real life ay wagi naman si Jak sa puso niya. Bago pa matapos ang MTB ay may tsika nang may “something” na namamagitan between Barbie and Jak. Non-committal sila pareho.



Magpakatotoo na kaya sina Barbie at Jak sa estado ng kanilang relasyon?

Blessed

Super lucky si Maine Mendoza dahil two years pa lang siya sa showbiz ay ang daming blessings ang dumating sa kanya.

Naging phenomenal star siya. Nakagawa ng pelikula at TV series at sangkatutak ang product endorsements.

Ayon kay Maine, hindi pa rin siya makapaniwala sa magandang pagkakataong naibigay sa kanya. Tinatanong nga raw niya ang kanyang sarili kung bakit siya? Thankful siya sa “Eat Bulaga” na kung hindi dahil sa naturang noontime show ay wala siya. Nagawa niya ang hindi niya akalaing magagawa niya.

Pinasalamatan ni Maine ang EB dabarkads niya, ang producer na si Mr. Antonio Tuviera, her fans, advertisers at siyempre, si Alden Richards na bahagi ng tinatamasa niyang tagumpay at kasikatan.

Naibalita ni Maine na maglalabas siya ng book na siya mismo ang susulat.

By the way, pumirma ng bagong kontrata si Maine bilang endorser ng CDO Funtastyk Young Pork Tocino. “Iba talaga pag forever young” ang bagong campaign ad nito. Thankful at happy siya sa tiwala sa kanya ng kompanya. Naging top-selling tocino ito sa bansa since in-endorso niya ito last year.

Ani Maine, ang sarap ng pakiramdam na bahagi siya ng tagumpay ng CDO.

Despite her success sa showbiz, feeling ni Maine ay hindi siya magtatagal sa industriyang ito. Hindi forever ang kanyang showbiz career. Masaya na siya kung anuman ang na-achieve niya at sobrang thankful siya.

Kinarir

Ang ganda ng visual effects sa transformation ni Derrick Monasterio bilang Mulawin sa “Mulawin vs. Ravena”. Ang paglabas ng mga pakpak niya, tanda na siya ang bagong sugo bilang Almiro. Handa na siyang harapin ang mga Ravena na pinaghaharian ni Dennis Trillo bilang Gabriel.

Sa pagbabagong-anyo ni Derrick, ipinakita niya ang kanyang abs na aniya, kinarir niya talaga ang pagpapaganda ng katawan. Months before sila nagsimula ng taping ng MVR ay panay ang diet at workout ni Derrick sa gym.

