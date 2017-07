Araw ng mga dehado?

By: Johnny Decena

BALIK Santa Ana Park in Naic, Cavite ang mga karera natin this weekend at patuloy pa rin ang guaranteed prize na P130,000 to the winner only.

May nine races tayo ngayong araw na kinapapalooban ng dalawang sets each ng Winner- Take-All at Pick-5 at one set each naman ng Pick-6 at Pick-4 events. Races start at 3:30 p.m.



Bukas ang 13 Race program na inihanda nila ay may seven Races-dubbed as the “Ratings Based System’’ at mababasa ninyo ang mga kaukulang premyong itinalaga dito sa inyong programa.

Tipong magaganda ang pagkakagrupo sa mga ito at posibleng mga dehadong may dehadong makalusot na manalo rito.

Masyadong “kakain” ng malaking espasyo kung babangit ko lahat ang mga ito kaya tatlong karera na lamang ang isusulat ko.

Sa Race 3 ang mga entries dito ay ang El Mundo, Daiquiri Lass, Diva’s Champion, Strawberry Dawn at Puting Biyaya na itatakbo sa layung 1,600 meters or 1 mile.

Nagsipanalo rito from Races 1 to 7, ayon sa pagkakasunud-sunod ay ang Top Meat, Indianpana, Private Thoughts, Batang Highlander, Quicklightning, Adios Reality at Anino or combinations 2-1-4-2-4-3 at 8.

So there. See you guys at our favorite Samson’s Billiard and/ or Obet Dela Paz Momay’s Carinderia OTB… Good Luck!!

