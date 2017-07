Rocco at Sanya, nagpapakatotoo lang

AFTER 26 years, magiging daddy muli si Vic Sotto. Excited at feeling first time dad siya, ayon sa TV host sa interbyu ng “24 Oras.” Si Paulina ang youngest sa apat na anak ni Vic sa magkakaibang babae. Last January this year ay ikinasal si Paulina na ang nanay ay si Angela Luz.

Si Vico na anak ni Vic kay Coney Reyes ay wala pang asawa. Sina Danica at Oyo na si Dina Bonnevie ang nanay ay may kanya-kanya na ring pamilya.



Baby girl ang ipinagbubuntis ng wife ngayon ni Vic na si Pauleen Luna. She is four months pregnant na ani Vic, hindi maarte maglihi si Pauleen. Hindi ito humihingi ng kung anu-ano’ng pagkain.

May mga bagay lang daw na ayaw gawin ngayon ng kanyang misis na dati’y gusto nitong ginagawa.

Pagkapanganak ni Pauleen, ang kanilang baby ang magiging priority nito, ayon pa kay Vic. Typical sa mga lalaking Sotto na stay-put na sa bahay ang mga misis para maging full time wife and mother.

Balik-akting

Balik-akting si Iya Villania at kasama siya sa upcoming GMA series na “My Korean Jagiya” (darling ang ibig sabihin ng jagiya) na pagbibidahan ni Heart Evangelista.

Gaganap si Iya bilang best friend ni Heart. Sa Korea ang taping at para hindi malayo sa kanyang anak na si Baby Primo, isasama ni Iya ang bagets. Hindi raw niya makakayang mawalay nang matagal sa kanyang baby. Mami-miss niya ito kapag iniwan niya.

Eh, ang husband niyang si Drew Arellano, hindi niya kaya ma-miss? Baka naman sumunod sa Korea si Drew.

Friends

Gusto ng entertainment press na hindi trying hard sina Rocco Nacino at Sanya Lopez na i-please ang kanilang fans at palabasing may “something” na namamagitan between them.

Hindi nagkukunwari sina Rocco at Sanya kapag sinasabi nilang for now ay friends lang sila. Wala pang ligawang nagaganap. For reel lang ang love team nila na nabuo sa “Encantadia.”

Magkatambal na naman sila sa “Haplos” at ano’ng malay natin, baka magkadebelopan at magkain love-an na sila sooner or later? Marami ang boto na maging real love team sila. NBSB (No Boyfriend Since Birth) si Sanya. If ever, lucky si Rocco kapag siya ang unang magiging BF ni Sanya.

Sa July 10 ang pilot telecast ng “Haplos” sa GMA Afternoon Prime.

