2 aktres, nagpaplastikan

KAPUWA itinanggi ng dalawang aktres na may silent feud sila. Nang tanungin sila sa isang presscon, buong ningning na nagpahayag sila na okey sila, walang naganap na away or isnaban.

Ang press release pa ng dalawang aktres, hindi masasabing friends sila, pero hindi sila magkaaway. Okey ang working relationship nila.



Pero ayon sa isang source, nagkikiyemehan lang o nagpaplastikan ang dalawang aktres. Nasabi raw sa kanya ni actress 1 na inisnab siya ni actress 2.

First time pa lamang magtatrabaho ni actress 1 sa network na kinabibilangan ni actress 2 at magkakasama sila sa isang project, kaya nag-effort si actress 1 na lapitan si actress 2. Nagpakilala si actress 1. “Hi! Ako si (binanggit ni actress 1 ang name niya)” sabay abot ng kamay niya kay actress 2. Pero dinedma lang siya ni actress 2 at tinalikuran si actress 1.

“Bait-baitan lang si (actress 2). Pero maldita siya,” anang source.

“Huwag nga siyang magmalinis dahil alam ko kung saan siya nanggaling. Kung ano’ng trabaho niya bago siya nag-showbiz, noh?” pagtataray pa ng source.

