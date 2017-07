40 families lose homes in fire

1 SHARES Share Tweet

By: Vanne Elaine P. Terrazola

One person was injured while 40 families lost their homes in a fire that hit a residential area in Fairview, Quezon City yesterday.

Kinilala ang biktima na si Roy Tinada, 39, na nagtamo ng sugat sa kanang pulso.



Ayon kay Quezon City Fire Marshal Senior Supt. Manuel Manuel, nagsimula ang sunog sa Pearl St., Sitio Kislap bago mag-9 a.m. sa isang kuwarto sa two-story house na pagmamayari ni Wendelyn Wales.

Kaagad na kumalat ang apoy sa mga kalapit na bahay. Umabot ang sunog na tumupok sa 20 bahay sa third alarm after five minutes.

Naapula ang sunog matapos ang isa at kalahating oras.

Manuel said damage to properties was estimated at P150,000. Inaalam pa ang sanhi ng sunog.

Related

comments