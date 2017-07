Janine at Rayver, aamin na

MAS may time na si Janine Gutierrez makipag-bonding kay Rayver Cruz ngayong natapos na ang “Legally Blind.” Spotted sila kamakailan sa isang bar sa Tomas Morato, QC kasama ang ilang cast ng LB.

Tuloy pa rin ang bonding nila kahit natapos na ang kanilang serye, kasama rito si Rodjun Cruz na kapatid ni Rayver.



Mukhang kinakarir na ni Rayver ang panliligaw kay Janine, kaya nakiki-bonding din siya sa grupo.

Inaabangan namin ang pangako ni Janine na kapag naging “sila” na ni Rayver ay ipapaalam niya. Hindi raw nila itatago, if ever.

Sigurado raw matutuwa ang kanyang mama (Lotlot de Leon) dahil boto ito kay Rayver. Ang kanyang papa (Ramon Christopher), aprub din kaya kay Rayver?

By the way, may bagong project si Janine sa GMA7. Isa siya sa mga paboritong Kapuso stars ng network dahil she’s very professional at walang attitude problem.

Did we hear it right na si Kiko Estrada ang itatambal kay Janine? Either tatapusin muna ni Kiko ang stint niya sa “Mulawin vs. Ravena” or, “papatayin” ang karakter niya bilang Rafael para makapagsimula siya sa bagong show.

Whatever! Abang-abang na lang.

First kiss

Kinilig ang BiGuel fans nina Bianca Umali at Miguel Tanfelix sa tender kissing scene nila sa “Mulawin vs. Ravena.”

Hindi kaya kinilig din si Miguel dahil siya ang “nakabinyag” sa virgin lips ni Bianca? “It’s a pleasure. Nag-enjoy ako,” ani Miguel.

Ayon naman kay Bianca, pinagbigyan lang nila ang request ng kanilang fans na magka-kissing scene sila. Komportable naman sila ni Miguel sa isa’t isa, kaya pumayag sila. First screen kiss niya si Miguel.

Maski sa sexy costume ni Bianca sa MVR na kita ang kanyang cleavage, tiyan at legs, wala siyang kiyeme.

Aniya, komportable naman siya sa kanyang sexy costume. Hindi isyu ‘yun sa kanya.

Spotted

Spotted sina Angel Locsin at Neil Arce na magkasamang nagpunta kamakailan sa St. Luke’s Hospital. Nakunan sila ng picture na nakatalikod na naglalakad, nakahawak ang kamay ni Neil sa braso ni Angel.

Sinamahan ni Neil si Angel na nagpa-check-up sa sakit niya sa likod. May ibang netizens ang nag-isip na hindi raw kaya pregnant si Angel? Nagpa-check-up lang, buntis agad? Hindi pa nga sila formally umaamin sa kanilang relasyon.

