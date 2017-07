Security guard shot dead

1 SHARES Share Tweet

By: Vanne Elaine P. Terrazola

Natagpuang patay at tadtad ng bala ang isang 39-year-old security guard sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City noong Biyernes.

Kinilala ng Quezon City Police District ang biktima na si Isagani Pagud.



Ayon sa investigation ni case officer PO3 Roldan Cornejo, nagsumbong ang biktima sa kanyang live-in partner na si Cherry Salem na tinutukan siya ng baril ng isang lalaki sa labas ng kanilang bahay sa Everlasting St., Barangay Payatas A.

Kaagad na humingi ng tulong si Salem sa barangay. Umuwi si Salem at natagpuan ang biktima na tadtad ng bala at nakahandusay sa sahig.

Dinala ang biktima sa hospital where he was declared dead. Inaalam pa ang motibo ng insidente.

Pero napagalaman ng police mula sa ilang residente na may lalaking naghuhuramentado at may dalang baril bago ang pagpatay.

Napagalaman din ng police sa mga nurse na amoy alak ang biktima nang dalhin siya sa hospital. Itinanggi ni Salem na may kaaway sa lugar at gumagamit ng illegal drugs ang biktima.

Related

comments