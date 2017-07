‘Alyas Robin Hood’ book 2 gets greenlight

By Ruel J. Mendoza

Tuloy na ang pagbabalik ng action-teleserye na “Alyas Robin Hood” ni Dingdong Dantes sa primetime block ng GMA-7.

Sa naganap na story conference para sa book 2 ng naturang teleserye, pinakilala ang mga bagong makakasamang original cast ng “Alyas Robin Hood”. Ito ay sina Solenn Heussaff at Ruru Madrid.



“I’m very happy to be a part of this. I think it’s gonna be a challenge for me but excited. ‘Yung family ko ngayon, si Ruru lang from Encantadia but I think we’re gonna adapt pretty well. I hope you put up with my kalokohan,” ayon pa kay Solenn.

Natutuwa naman si Dingdong na muli niyang makakasama ang mga taong nakatrabaho niya sa book 1 ng “Alyas Robin Hood”. Plus may mga bagong cast members na dapat abangan ng mga naging followers ng show.

“When you’re home, it’s really a different feeling. I would just like to share that this is the same feeling that I have dahil I know that I am amongst people that I have established a very good relationship with and the feeling is like being home.

“And if you’re home, if you’ve been deep with your love, ‘pagkasama mo ‘yung mga collaborators mo, ‘pagkasama mo ‘yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, you are meant to do great things, and I can’t wait to do this with you guys.

Welcome sa inyo,” pag-welcome pa ng Kapuso Primetime King.

Kabilang sa original cast ng “Alyas Robin Hood” ay sina Jaclyn Jose, Andrea Torres, Rey ‘PJ’ Abellana, Dave Bornea, Lindsay de Vera, Gio Alvarez, Rob Moya, Antonette Garcia at marami pang iba.

Open ended ang naging finale ng book 1 ng Alyas Robin Hood dahil pinakitang kinidnap si Jaclyn Jose ng mga armadong grupo. Kaya mula doon magsisimula ang bagong chapter ng “Alyas Robin Hood”.

