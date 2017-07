Epekto ng live-in kay Nadine

USAP-usapan pa rin ang live-in issue kina James Reid at Nadine Lustre. Marami ang na-turn-off kay Nadine na anila, bad influence ito sa mga kabataan at ka-edad niya.

Para pa raw ipinagmamalaki ni Nadine ang set-up nila ni James. Wonder what ang reaction ng parents ni Nadine. May blessing kaya nila ang pakikipag-live-in ng anak nila? Sa bahay nina James nakatira si Nadine.



Or, labag man sa kalooban nila, no choice sila dahil ginusto ‘yun ni Nadine?

Makaapekto kaya sa kanyang career ang live-in issue sa kanila ni James? Isa pa naman sa pinakasikat na love team ang JaDine. Ano kaya’ng reaction nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo at ng KathNiel fans? Nina Liza Soberano at Enrique Gil at ng LizQuen fans?

Kilig-kiligan

Hindi lang si JK Labajo ang smitten sa beauty and charms ng Asia’s Next Top Model na si Maureen Wroblewitz. Pati si Ruru Madrid. Noong nalaman niyang nag-guest si Maureen sa isang GMA show, nag-effort siyang puntahan si Maureen.

Nagpa-selfie pa si Ruru. Kilig-kiligan siya kay Maureen. Sa nakita naming picture nila, they look good together.

Bagay sila.

May kalalagyan si Maureen sa showbiz kung papasukin niya ang larangang ito. Hindi sila nagkakahuli ng ganda ni Liza Soberano. Pupwede ngang Darna si Maureen kung nagpa-audition sa mga baguhan.

Maang-maangan

Maang-maangan si Sanya Lopez kapag tinatanong siya tungkol sa relasyon ng kanyang kuya Jak Roberto kay Barbie Forteza. Aniya, hindi niya alam dahil halos hindi na sila nagkikita ng kanyang kuya.

Salisi ang schedule nila. Kapag nasa bahay siya, wala ang kuya niya and vice-versa. Wala raw silang time para magkuwentuhan sa mga bagay-bagay.

Never pa raw niya nakitang magkasama ang kanyang kuya at si Barbie. If ever, may relasyon ang dalawa, boto siya kay Barbie, ani Sanya. Mabait ito at hinahangaan niya bilang isang aktres dahil magaling si Barbie, ayon pa kay Sanya na lead star ng “Haplos.”

Happy at thankful si Sanya sa magandang feedback sa pilot week nito. Balik-tambalan sila rito ni Rocco Nacino na nagpasalamat din sa mga tagasubaybay ng kanilang afternoon prime series sa GMA. Nangako sila na aalagaan nila ang kanilang RocSan love team para lalo pa itong lumakas.

