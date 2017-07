KathNiel thankful for numerous blessings

By GLEN P. SIBONGA

PUNO ng pasasalamat sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa sunud-sunod na blessings na natatanggap nila ngayong taon. Kasama na riyan ang blockbuster hit movie nilang “Can’t Help Falling In Love” under Star Cinema, ang pagkahirang sa kanila bilang Box-Office King and Queen sa Guillermo Box-Office Entertainment Awards dahil sa tagumpay sa takilya ng pelikula nilang “Barcelona: A Love Untold” noong isang taon, at ang kanilang matagumpay na pagbabalik sa primetime TV sa pamamagitan ng pinagbibidahan nilang toprating ABS-CBN teleseryeng “La Luna Sangre.”



Ngayon ay may panibagong blessing na namang dumating sa kanila dahil sila ang napili ng Yes! Magazine para maging cover ng 11th year special issue ng inaabangang Yes! 100 Most Beautiful Stars 2017. Pangalawang beses na ito ni Kathryn dahil nauna na siyang mailagay sa cover noong 2013 kasama si Julia Montes. Ngayong taon ay ang loveteam naman nila ni Daniel ang bida sa cover.

Labis ngang ina-appreciate nina Kathryn at Daniel ang blessings na ito. Ani Kathryn, “Sobrang saya. Sino bang hindi matutuwa sa lahat ng nangyayari ngayon? Kasi nag-start ‘yung year na ito with a movie po, tapos ‘yung ‘La Luna,’ tapos ngayon naman eto ngang Yes. Grabe ‘yung saya namin, hindi lang kami kundi pati ‘yung buong team namin na naghihirap para sa loveteam namin at para sa fans din. Puro pasasalamat lang talaga kasi hindi naman din kami nag-e-expect. Basta kung ano ‘yung mangyari, kung ano ‘yung ibinigay sa amin, masaya kami doon. And ngayon na sobra-sobra ‘yung dumadating, sobra-sobra din ‘yung saya namin.”

Dagdag pa ni Daniel, “Siyempre, hindi lang naman ito basta ibinigay sa amin, di ba? Lahat naman iyan ay galing din sa hard work namin ni Kathryn at sa tulong at suporta na rin ng aming mga fans. Malaking honor po na maging cover kami ng 100 Most Beautiful Stars. Very thankful din kami na ang serye namin ay talagang, sabi nga nila, kinakagat ng mga tao. Very thankful kami sa taon na ito dahil hanggang ngayon nandiyan pa rin ang mga fans para sumuporta sa amin.

Kami naman po ay patuloy na gagalingan ang lahat ng mga ginagawa namin ni Kathryn.”

Sino pa ang ibang stars na pasok sa special issue na ito? Alamin sa Yes Magazine’s 100 Most Beautiful Stars 2017, na mabibili sa newsstands, bookstores, at supermarkets nationwide.

