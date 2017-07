Aktres, nagpautang sa ex-boyfriend

HOW true kaya na diumano’y pinautang ng isang aktres ang kanyang ex-boyfriend? If so, nabayaran na kaya siya ng ex-BF? Ayon sa isang source, super generous at maawain ang aktres. That time na together pa sila ng boyfriend, diumano’y nag-emote ito na gustong bumili ng bahay.



Nag-re-rent lang daw kasi ng apartment ang pamilya nito. Kalakasan ng kita noon ng aktres, kaya diumano’y pinautang nito ng pera ang boyfriend.

Ayon sa source, diumano’y malaking halaga ‘yun. Mabait nga ang aktres dahil noong nag-break sila ng boyfriend, hindi niya ipinangalandakan na may utang ito sa kanya. Ilang tao lang ang nakaalam nu’n, anang source.

Kabaliktaran ng dalawang celebrities na dating magkarelasyon. Noong nag-break sila, ipinangalandakan ng girl on national TV ang utang sa kanya ng ex-boyfriend.

